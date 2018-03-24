Pankreas Kanseri ve Belirtileri

Pankreas kanserinin evreleri, oldukça hızlı ve ani gelişmektedir.Anormal hücreler, pankreas’ta kist olarak adlandırılan bir kütle meydana getirirler. Akciğer kanserinde olduğu gibi Pankreas Kanserinde de erken bir belirtisi çok olmamaktadır. Hatta genellikle hiç belirti bile gözükmeyebilir. Bu nedenden dolayı sinsi bir hastalıktır. Kansere ait belirtiler (semptomlar) ortaya çıktığında çoğunlukla tümör ileri bir evreye ulaşmış ve pankreas çevresindeki dokulara ulaşmıştır. Genellikle de lenf damarları ile diğer organlara yayılan bir hastalıktır.

Pankreas kanserinin nedenleri kesin olarak bilinmediğinden ve hastalık erken evrede herhangi bir belirti vermediğinden önlem almak zordur.

İnsanoğlu için en ölümcül dördüncü kanser olarak bilinen Pankreas Kanserinin; İştahsızlık, nedeni açıklanamayan kilo kaybı, üst karında hissedilen ve bazen sırta vurabilen ağrı, bulantı, depresyon, halsizlik, çabuk yorulma ve sarılık (Tümörün safra yollarını tıkaması sonucunda ortaya çıkar, bu taktirde göz aklarında sararma, idrarda koyulaşma ve dışkı renginde açılma olur ) gibi belirtileri bulunmaktadır. Tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişir.

Tümor çok hızlı ilerliyor! Pankreas kanseri yaşam süresi en düşük olan kanser türüdür.Bu nedenle en hızlı yayılan kanserler arasında sayılıyor. Normal vakalarda teşhis konduktan sonra 5 yıl hayatta kalma oranı % 5. Hastalık fark edilip tanısı konduğunda genelde çok geç kalındığı için ölüm aşağı yukarı 6 ay içinde gerçekleşiyor!

Sigara ve Alkol Hastalığa Davet Ediyor!

Kadınlara oranla erkeklerde daha çok gözüken pankreas kanserinin sigara içenlerde içmeyenlere göre 2 – 3 kat daha fazla görülüyor. Pankreas kanseri vakalarının yüzde 80’i 60-80 yaş arasında görülüyor. Ortalama görülme yaşı 72’dir. 45 yaşın altında ise oldukça nadiren gözükmektedir.

Yapılan araştırmaya göre aşırı kilolu, içki ve sigara içen, diyabet hastası kişilerin pankreas kanserine yakalanma oranı daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Pankreas Kanserindeki Riskler

• Yaş: Genellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerde görülür

• Sigara

• Alkol alımı (İlişkisi kesin kanıtlanmamıştır)

• Şeker hastalığı (İlişkisi kesin kanıtlanmamıştır)

• Radyasyon

• Siyah ırk

• Genetik geçiş: Ailesinde pankreas kanseri hastası bulananlar daha fazla risk altında

• Kronik pankreas iltihabı

• Aşırı yağlı besin tüketme alışkanlığı