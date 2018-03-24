Pet Şişeler Kanser Yapıyor !!!

Bilim adamlarının yaptığı araştırmalara göre plastik ve plastik bazlı maddeler özellikle bayanlar için daha tehlikeli olup göğüs kanseri riskini arttırmaktadır.

Araştırmalara göre göğüs kanserinin en önemli nedenlerinden biri de bu pet şişelerdir. Özellikle Avustralya’da kanserin temel nedenlerinden biri olarak saptanmıştır.

Doktorlar özelliklede bir yakını ki en önemlileri anneleri göğüs kanseri olan bayanlar kesinlikle arabada bırakılmış veya sıcakta bırakılmış plastik pet şişelerden su içmemelidirler. Çünkü belirli bir sıcaklığın üzerindeki zararlı kimyasallar su içerisine geçmekte ve tüketici için ciddi şekilde zararlı olmaktadır.

Bunun yanında suları mümkünse paslanmaz çelikten bir termos ya da cam bir şişeden tüketilmesi sağlık için daha verimlidir.

“Bana bir şey olmaz” zihniyetiyle bu konuya yaklaşılmamalı ve şimdiden çocuklar için hatta bireysel tedbirler alınmalıdır. Unutulmaması gerekir ki zararın neresinden dönülürse kardır.

Bazı zincir (fast food) restoranları yakın geçmişte plastik kutulardan kağıda geçtiler. Bunun en büyük nedeni dioxin problemidir. Dioxin göğüs kanserine neden olan tehlikeli bir kimyasaldır. Dioksin bir kez bedene girdikten sonra dışarı atılamaz. Yağ dokuda birikir ve canlının yaşamı boyunca orada kalırlar.

Yarattıkları atık miktarıyla, büyük bir çevre sorunu yaratan “kullan-at” niteliğindeki tüketim ürünleri için en iyisi hiç tüketmemektir. Nasıl olsa geri kazanılıyor diye, “kullan-at” türündeki ürünleri sınırsız kullanımına yönelten yanlış bir bilinç vardır. Temizlenemeyen besin ve içecek artığı bulunan “kullan-at” ürünleri yakma tesisinegönderilir. Bu tür ürünler geri kazanım sırasında da, gereksiz hammadde ve enerji kullanımına ve diğer birçok tehlikeli atığa neden olurlar. Dioksin, bunların başında gelir.

Dioksin, üretim, geri kazanım ve yakılarak yok edilmesi sırasında aynı oranda ortaya çıkar ve havaya karışır. Havayı soluyan her canlı bu maddeden etkilenir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da (WHO), kanser yapıcı kimyasal maddeler grubuna dahil edilen dioksinler, kağıt sanayinde, klorla ağartma işlemi sırasında oluşuyor. Araştırmacılar, zehirli kimyasallar sıralamasında, başı çeken dioksinlerin, östrojen gibi “doğal steroid” hormonlarını, taklit ederek birçok biyokimyasal reaksiyonu başlattığına dikkat çekiyor.

En ufak dozda bile vücuda alımının; eklem ağrıları, uykusuzluk, doğum bozuklukları ve bağışıklık sistemi zayıflığına yol açabileceğini belirten uzmanlar, dioksinlerin, yağda çözünür olduğundan, bedenimizdeki yağ hücrelerinde birikme eğilimini vurguluyorlar

Özellikle yeni doğum yapmış Annelerin plastik ürünleri kullanmamaları gerekmektedir. Emzirmeyle birlikte kadınlar, yetişkinlere göre, 200 kat fazla dioksine maruz kalma riskini taşıyan bebeklerine farkında olmadan göğüslerinde biriken dioksini bebeklerine aktarırlar. Böylece bebekleri daha ilk günden dioksinle tanışır. Yaşamı boyunca bedeninde taşımak zorunda kalacakları, bu güne kadar bilinen en kansorejen maddeyle birlikte yaşarlar.

Bunun için Plastik su şişelerini buzluğa ve Mikrodalga fırınlara plastik tabak ve kutuları konulmamalıdır. Mikrodalga fırın kullanılırken yiyecek kapları plastik yerine kağıt havlu ile örtülmelidir. Plastikler yerine Cam, Pyrex, CorningWare ya da seramik den yapılmış kapların kullanılmalıdır. Plastik şişeleri içinde su varken dondurulmamalıdır. Bu durumda plastik içindeki Dioxin’i açığa çıkartmaktadır. Ayrıca evde yapılan turşularında plastik kavanoz ve bidonlara yapılmaması gerekmektedir. Plastik bidon için reaksiyona uğrayan turşular bir zaman sonra plastik ve kağıt gibi bölünmeye başlamaktadır. O zaman anlaşılmalıdır ki plastiğin tüm zararlı maddeleri turşuya geçmiştir. Bu da kanseri tetikleyen başlıca nedenlerdendir.

PLASTİK PET BİBERONLARDA KANSER RİSKİ!

ABD Toksikoloji Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, Plastik şişeler ve biberonlarda bulunan BPA maddesi sıcak sıvılarla temas ettiği zaman açığa çıkıyor. Sıvıya karışarak vücuda giren BPA, prostat ve göğüs kanseri riskini artırıyor. Kızlarda erken ergenliğe sokuyor. Bu nedenden dolayı Kanada Sağlık Bakanlığı BPA’yı “zehirli madde” ilan etti!

Bebeklerin gelişim sürecinde çok önemli olan bu konuya son derece dikkat edilmelidir. Kesinlikle plastik biberonlar kullanılmamalıdır.

Çay ve kahve gibi sıcak içecekler için kullanılan plastik ve köpük bardaklarda kanserriski taşımaktadır. Çay ve kahve gibi içeceklerin konulduğu plastikler özellikle iş yerlerinde kullanılmamalıdır.