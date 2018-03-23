banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
115752
ALTIN
170.935
DOLAR
3.9592
STERLİN
5.5729
EURO
4.8839
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri

Rahim ağzı kanseri belirtileri çok belirgin olmamakla beraber jinekolojik muayeneler sonucunda ve düzenli kontrollerle erken dönemde teşhis edile biliniyor. Erken dönemde teşhis edilebilme şansını artıran Pap Smear Testi bu anlamda önem taşımaktadır. Rahim ağzı kanseri tedavi edilmediğinde rahmin diğer katlarına ve organlarına yayılır. Erken dönemde teşhis yüzde 95 oranında tedavide başarı sağlanır.

Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri

Rahim ağzı kanseri belirtileri çok belirgin olmamakla beraber jinekolojik muayeneler sonucunda ve düzenli kontrollerle erken dönemde teşhis edile biliniyor. Erken dönemde teşhis edilebilme şansını artıran Pap Smear Testi bu anlamda önem taşımaktadır. Rahim ağzı kanseri tedavi edilmediğinde rahmin diğer katlarına ve organlarına yayılır. Erken dönemde teşhis yüzde 95 oranında tedavide başarı sağlanır.

23 Mart 2018 Cuma 10:50
Rahim Ağzı Kanseri Belirtileri

Rahim ağzı kanseri, bugün kadınlarda en sık görülen 3.kanser tipidir. Rahim ağzı kanseri nedenleri arasında birçok faktör yer alırken en başta çok erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması yer alıyor.

Bunun yanında;

  • Korunmasız ilişkiye girmek,
  • Geç yaşta hamile kalmak
  • Düzensiz ve sağlıksız beslenme
  • 16 yaşından önce ilişkiye girmek
  • HPV virüsü
  • Cinsel partner sayısındaki değişkenlik
  • Sigara kullanımı
  • Düşük ekonomik düzey
  • 5 yıldan uzun bir dönem doğum kontrol hapı kullanmak
  • Viral ve bakteriyal enfeksiyonlar
  • Fazla sayıda doğum yapmak

Rahim ağzı kanseri regl dönemi dışında kanma ile kendini belli eder. Bunun yanı sıra kötü ve kokulu vajinal akıntı risk faktörleri arasında yer alır.

Rahim ağzına HPV enfeksiyonunun yerleşmesi ile rahim ağzı kanseri oluşumu arasında geçen süre yaklaşık 10 yıl sürebilir. Geçen bu süre zarfında kansere dönüşme potansiyeline sahip dokuların temizliği ile kanser gelişimini engellemek mümkündür!

Rahim ağzı kanser riskinden korunmak için HPV aşısı ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar iyidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşıda tedbir almak, sigaradan uzak durmak rahim kanseri önlemesinden etkilidir. Erken tanı ve teşhis bu kanser riskinde oldukça önemlidir. Risk faktörleri taşısın taşımasın her kadının senede bir kere mutlaka hekim kontrollerine gitmeli ve jinekolojik muayeneden geçmesi oldukça faydalıdır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Rahim Ağzı Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi - Sağlık Rehberi

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? - Neolife Tıp Merkezi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri - Acıbadem

Akciğer Kanseri Belirtileri
Akciğer Kanseri Belirtileri
Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!
Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!
Lösemi Kanseri ( Kan Kanseri )
Lösemi Kanseri ( Kan Kanseri )
Lifli Gıdalar Kolon Kanserinden Koruyor ( Bağırsak Kanseri )
Lifli Gıdalar Kolon Kanserinden Koruyor ( Bağırsak Kanseri )
Lenf Kanseri Belirtileri
Lenf Kanseri Belirtileri
Yemek Borusu Kanseri ! Kanser Nedir?
Yemek Borusu Kanseri ! Kanser Nedir?
Gırtlak Kanseri
Gırtlak Kanseri
Özafagus Kanseri
Özafagus Kanseri
Son Güncelleme: 23.03.2018 12:52
Anahtar Kelimeler:
Neolife.com.trAcibadem.com.trMemorial.com.trRahim Ağzı Kanseri NedenleriRahim KanseriPap Smear TestiRahim Ağzı Kanseri BelirtileriRahim Ağzı KanseriKanser
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akciğer Kanseri Belirtileri
Akciğer Kanseri Belirtileri
Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!
Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!
Lösemi Kanseri ( Kan Kanseri )
Lösemi Kanseri ( Kan Kanseri )

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim