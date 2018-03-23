Rahim ağzı kanseri, bugün kadınlarda en sık görülen 3.kanser tipidir. Rahim ağzı kanseri nedenleri arasında birçok faktör yer alırken en başta çok erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması yer alıyor.

Bunun yanında;

Korunmasız ilişkiye girmek,

Geç yaşta hamile kalmak

Düzensiz ve sağlıksız beslenme

16 yaşından önce ilişkiye girmek

HPV virüsü

Cinsel partner sayısındaki değişkenlik

Sigara kullanımı

Düşük ekonomik düzey

5 yıldan uzun bir dönem doğum kontrol hapı kullanmak

Viral ve bakteriyal enfeksiyonlar

Fazla sayıda doğum yapmak



Rahim ağzı kanseri regl dönemi dışında kanma ile kendini belli eder. Bunun yanı sıra kötü ve kokulu vajinal akıntı risk faktörleri arasında yer alır.

Rahim ağzına HPV enfeksiyonunun yerleşmesi ile rahim ağzı kanseri oluşumu arasında geçen süre yaklaşık 10 yıl sürebilir. Geçen bu süre zarfında kansere dönüşme potansiyeline sahip dokuların temizliği ile kanser gelişimini engellemek mümkündür!

Rahim ağzı kanser riskinden korunmak için HPV aşısı ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar iyidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşıda tedbir almak, sigaradan uzak durmak rahim kanseri önlemesinden etkilidir. Erken tanı ve teşhis bu kanser riskinde oldukça önemlidir. Risk faktörleri taşısın taşımasın her kadının senede bir kere mutlaka hekim kontrollerine gitmeli ve jinekolojik muayeneden geçmesi oldukça faydalıdır.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Rahim Ağzı Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi - Sağlık Rehberi

Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? - Neolife Tıp Merkezi

Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri - Acıbadem