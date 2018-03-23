Rahim ağzı kanseri, bugün kadınlarda en sık görülen 3.kanser tipidir. Rahim ağzı kanseri nedenleri arasında birçok faktör yer alırken en başta çok erken yaşta cinsel ilişkiye başlanması yer alıyor.
Bunun yanında;
- Korunmasız ilişkiye girmek,
- Geç yaşta hamile kalmak
- Düzensiz ve sağlıksız beslenme
- 16 yaşından önce ilişkiye girmek
- HPV virüsü
- Cinsel partner sayısındaki değişkenlik
- Sigara kullanımı
- Düşük ekonomik düzey
- 5 yıldan uzun bir dönem doğum kontrol hapı kullanmak
- Viral ve bakteriyal enfeksiyonlar
- Fazla sayıda doğum yapmak
Rahim ağzı kanseri regl dönemi dışında kanma ile kendini belli eder. Bunun yanı sıra kötü ve kokulu vajinal akıntı risk faktörleri arasında yer alır.
Rahim ağzına HPV enfeksiyonunun yerleşmesi ile rahim ağzı kanseri oluşumu arasında geçen süre yaklaşık 10 yıl sürebilir. Geçen bu süre zarfında kansere dönüşme potansiyeline sahip dokuların temizliği ile kanser gelişimini engellemek mümkündür!
Rahim ağzı kanser riskinden korunmak için HPV aşısı ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar iyidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşıda tedbir almak, sigaradan uzak durmak rahim kanseri önlemesinden etkilidir. Erken tanı ve teşhis bu kanser riskinde oldukça önemlidir. Risk faktörleri taşısın taşımasın her kadının senede bir kere mutlaka hekim kontrollerine gitmeli ve jinekolojik muayeneden geçmesi oldukça faydalıdır.
Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler
Rahim Ağzı Kanseri Nedir, Belirtileri ve Tedavisi - Sağlık Rehberi
Rahim ağzı kanseri belirtileri nelerdir? - Neolife Tıp Merkezi