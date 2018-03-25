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Reishi Mantarı Çayının Anti-Aging Etkisi

Kırmızı Reishi mantarının öncelikle bağışıklık sistemi üzerindeki kuvvetlendirici ve harekete geçirici tesirleri ile kanserli kitle vakasını ve tümör büyümesini azaltıcı özelliklerinin olması kanser hastalıklarının önüne set kurma da oldukça önemlidir. Kanser hastalıklarının önüne geçilmesi, kanserli bölge oluşumu sonrasında gelişmesini durdurulması, kemoterapi – radyoterapi gibi kişinin vücuduna zararlı kötü etkilerini azaltmada kırmızı reishi mantarı oldukça ehemmiyet arz etmektedir.

Reishi Mantarı Çayının Anti-Aging Etkisi

Kırmızı Reishi mantarının öncelikle bağışıklık sistemi üzerindeki kuvvetlendirici ve harekete geçirici tesirleri ile kanserli kitle vakasını ve tümör büyümesini azaltıcı özelliklerinin olması kanser hastalıklarının önüne set kurma da oldukça önemlidir. Kanser hastalıklarının önüne geçilmesi, kanserli bölge oluşumu sonrasında gelişmesini durdurulması, kemoterapi – radyoterapi gibi kişinin vücuduna zararlı kötü etkilerini azaltmada kırmızı reishi mantarı oldukça ehemmiyet arz etmektedir.

25 Mart 2018 Pazar 13:14
Reishi Mantarı Çayının Anti-Aging Etkisi

Yüksek tansiyonu ( hipertansiyon ) düzenleyici ve kan basıncını normal seviyeye düşürücü tesirleri olan reishi mantarının kanın damarlarda pıhtılaşması özelliğini azalttığı bilinmektedir. Düzenli reishi mantarı çayı tüketenlerin kalp atakları ve kalp ritim bozuklukları gibi sorunların oluşmadığı gözlemlenmiştir. Bunun yanında kandaki ‘kötü huylu’ LDL kolesterol, trigliserid ve diğer kan yağlarının seviyelerini azaltıp normal seviyede tuttuğunu gösterilmiştir. Reishi çayı diyabet hastalarında 12 hafta boyunca düzenli kırmızı reishi mantarını kullanımının; kan şekeri seviyelerinin düşürdüğü saptanmıştır.

Reishi Çayı ile Yaşlılığa Son!

Reishi Mantarı, yaşlanmayı geciktirici ( anti-aging ) özellik gösteren kırmızı reishi mantarı bu özelliğiyle cildi güzelleştirici, sağlamlaştırıcı ve oluşan yaraların iyileşmesini hızlandırıcı özellikleri bulunmaktadır.

Düzenli reishi mantarı çayı kullanımı sonrasında; halsizlik ve uykusuzluk gibi gün içerisindeki sizi kötü etkileyen tüm olumsuzluklardan kurtarmaktadır.  Sinirsel olarak ta kişiye sakinleştirici bir etki sağlamaktadır. Düzenli olarak reishi mantarı çayı içildiğinde bir çok orta seviyedeki psikolojik sorunların önüne geçmede yardımcı olmaktadır.

Reishi Çayı ve Yapılışı

İçerdiği antioksidan etkili maddelerin en yüksek bir biçimde etki etmesi adına resihi çayının cam demlik ya da porselen demlik kullanılarak demlenmesi tavsiye edilen reishi mantarı çayının yapılışı oldukça kolay ve hızlıdır:

Ortalama 3 gramlık bir kırmızı reishi mantarı çayının 1lt su doldurulmuş olan cam veya porselen bir demliğin içine konulur.yaklaşık 30 dakika, 1 litre suda kaynatılarak biraz demlenmeye bırakılan resihi mantarı çayının içine metal maddeleri değdirmemeye özen göstererek istenilen zevke göre sıcak ya da soğuk olarak servis edilebilir.Reishi çayını şeker ya da tatlandırıcılarla kullanılması kesinlikle tavsiye edilmemektedir.  İsteğe bağlı olarak sadece %100 doğal bal ile tatlandırılabilir.Her hazırlanan çayın mutlaka en geç 1 gün ( 24 saat ) içerisinde içilmesi gerekmektedir. Aksi halde reishi mantarı çayı yararlı etkilerini büyük oranda yitirmeye başlayacaktır.

Reishi mantarı çayının etkileri genelde 10 – 15 gün gibi kısa bir sürede görülmeye ve vücutta hissedilmeye başlamaktadır. En belirgin tesirlerinin görülmesi için de konu ile ilgili uzmanlar minimum 2 ay süreyle mutlaka düzenli kullanımı tavsiye etmektedirler.

Anahtar Kelimeler:
Reishi MantarıReishi Mantarı ÇayıAnti-agingKırmızı Reishi Mantarı
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