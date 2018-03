Reishi Mantarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Reishi Mantarı ve Mide Rahatsızlıkları

Mide rahatsızlığı sorunu Reishi Mantarı kullanan kişiler arasında oluşan ortak bir ufak yan etkidir. Reishi Mantarı uzmanlarına göre, mide açısından çok hassas kişilerde hafif sindirim sorunları oluşabilir. Bu rahatsızlıklar arasında, mide bulantısı, iştah kapanması ve seyrekte oluşsa istifra etmek gibi daha ciddi reaksiyonlar oluşabilir. Reishi Mantarını öneren uzmanlar, bu semptomlar çoğunlukla zaman dâhilinde düzenli kullanım ile yan etkilerin kendiliğinden çözülmektedir. Fakat eğer belirtiler oluşuyor veya geçmiyorsa mutlaka doktora görüşülmelidir. Bilindiği üzere her gıdanın her gıdanın her bilimsel ilacın da şüphesiz değişik bünyeye sahip insanlarda bambaşka yan etkileri oluşmaktadır. Bu yan tesirler diğer yardımcı dayanak besin veya ilaçlarla telafi edilmektedir.

Reishi Mantarı Vücuttaki Kanı İnceltebilir

Amerika’da Iowa State Üniversitesi’nde yapılan uzun süreli bilimsel araştırma sonucunda, Reishi mantarı metabolizmadaki kanın yapısında küçük değişiklikler getirebilmektedir. Kanı inceltisi etkisi de olabilir. Ciddi biçimde antikoagülan tarzında ilaç alınıyorsa Reishi Mantarını uzman doktora görünmeden ve fikrini almadan kullanmak tehlikeli olabilir. Netice olarak, antikoagülan kullanan ve Reishi mantarı içen kişi, özellikle kanser gibi bir hastalığınız var ise mutlaka uzman doktorunuza bildirmeden ürünü kullanmayınız. Reishi Mantarı ve antikoagülan kullanımı, metabolizmada aşırı bir kan veya iç organlarda tahribat kaybına yol açabilmektedir.

Reishi Mantarı Alerjileri Fazlalaştırabilir

Reishi Mantarı Alerjileri Fazlalaştırabilir; A.B.D Iowa State Universitesi’nde yine yapılan bilimsel araştırma neticesinde, reishi mantarı alerjiler gibi optimum sendromlarda amplifiye sebep olabilir. Düzenli olarak Reishi mantarı kullanan kişi yemek yerken, baskın alerjik tepkimelere sebep olabilir. Bu problemler arasında; nefes darlığı, gıda alerjisi ya da diğer ciddi alerji sorunları yaşayabilir. Bu da eğer kişinin bünyesi duyarlı ise hayatı tehdit edici olabilir. Alerji gibi problemleriniz var ise Reishi Mantarı kullanmadan önce şüphesiz uzman doktorunuz ile görüşmenizi tavsiye ederiz.