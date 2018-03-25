banner1
Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
Patlayan su borusu her şeyi dondurdu!
Patlayan su borusu her şeyi...
Taksim’de korkutan yangın!
Taksim’de korkutan yangın!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
İDO ve BUDO seferleri iptal edildi!
İDO ve BUDO seferleri iptal...

Reishi Mantarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Reishi Mantarı çok faydalı tesirleri olduğu bilinen olan bir gıda takviyesidir. Sağlığınız ve hatta doğal metabolizmanızın dengesinin vücut sistemleri ve organlarına etkimeleri son derece sonsuz ve etkilidir. Reishi mantarı zararları ise neredeyse yok denecek kadar çok azdır münhasıran, Reishi Mantarının tüketimi sonrasında bazı hafif yan etkiler doğabilir. Bu yan etkiler direkt vücutta baş göstermez. Reishi mantarını tüketirken bilim adamlarının bu küçük yan etkilerden korunmak veya yan etkiyi tamamen yok etmek için reishi mantarının yanında mutlaka C vitamini takviyesinin alınmasını tavsiye etmektedir. Bu şekilde Reishi Mantarının verebileceği ufak yan etkiler tamamen ortadan kaldırılmış veya en aza indirgenmiş olunur.

Reishi Mantarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Reishi Mantarı çok faydalı tesirleri olduğu bilinen olan bir gıda takviyesidir. Sağlığınız ve hatta doğal metabolizmanızın dengesinin vücut sistemleri ve organlarına etkimeleri son derece sonsuz ve etkilidir. Reishi mantarı zararları ise neredeyse yok denecek kadar çok azdır münhasıran, Reishi Mantarının tüketimi sonrasında bazı hafif yan etkiler doğabilir. Bu yan etkiler direkt vücutta baş göstermez. Reishi mantarını tüketirken bilim adamlarının bu küçük yan etkilerden korunmak veya yan etkiyi tamamen yok etmek için reishi mantarının yanında mutlaka C vitamini takviyesinin alınmasını tavsiye etmektedir. Bu şekilde Reishi Mantarının verebileceği ufak yan etkiler tamamen ortadan kaldırılmış veya en aza indirgenmiş olunur.

25 Mart 2018 Pazar 13:11
Reishi Mantarında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Reishi Mantarı ve Mide Rahatsızlıkları

Mide rahatsızlığı sorunu Reishi Mantarı kullanan kişiler arasında oluşan ortak bir ufak yan etkidir. Reishi Mantarı uzmanlarına göre, mide açısından çok hassas kişilerde hafif sindirim sorunları oluşabilir. Bu rahatsızlıklar arasında, mide bulantısı, iştah kapanması ve seyrekte oluşsa istifra etmek gibi daha ciddi reaksiyonlar oluşabilir. Reishi Mantarını öneren uzmanlar, bu semptomlar çoğunlukla zaman dâhilinde düzenli kullanım ile yan etkilerin kendiliğinden çözülmektedir. Fakat eğer belirtiler oluşuyor veya geçmiyorsa mutlaka doktora görüşülmelidir. Bilindiği üzere her gıdanın her gıdanın her bilimsel ilacın da şüphesiz değişik bünyeye sahip insanlarda bambaşka yan etkileri oluşmaktadır. Bu yan tesirler diğer yardımcı dayanak besin veya ilaçlarla telafi edilmektedir.

Reishi Mantarı Vücuttaki Kanı İnceltebilir

Amerika’da Iowa State Üniversitesi’nde yapılan uzun süreli bilimsel araştırma sonucunda, Reishi mantarı metabolizmadaki kanın yapısında küçük değişiklikler getirebilmektedir. Kanı inceltisi etkisi de olabilir. Ciddi biçimde antikoagülan tarzında ilaç alınıyorsa Reishi Mantarını uzman doktora görünmeden ve fikrini almadan kullanmak tehlikeli olabilir. Netice olarak, antikoagülan kullanan ve Reishi mantarı içen kişi, özellikle kanser gibi bir hastalığınız var ise mutlaka uzman doktorunuza bildirmeden ürünü kullanmayınız. Reishi Mantarı ve antikoagülan kullanımı, metabolizmada aşırı bir kan veya iç organlarda tahribat kaybına yol açabilmektedir.

Reishi Mantarı Alerjileri Fazlalaştırabilir

Reishi Mantarı Alerjileri Fazlalaştırabilir; A.B.D Iowa State Universitesi’nde yine yapılan bilimsel araştırma neticesinde, reishi mantarı alerjiler gibi optimum sendromlarda amplifiye sebep olabilir. Düzenli olarak Reishi mantarı kullanan kişi yemek yerken, baskın alerjik tepkimelere sebep olabilir. Bu problemler arasında; nefes darlığı, gıda alerjisi ya da diğer ciddi alerji sorunları yaşayabilir. Bu da eğer kişinin bünyesi duyarlı ise hayatı tehdit edici olabilir. Alerji gibi problemleriniz var ise Reishi Mantarı kullanmadan önce şüphesiz uzman doktorunuz ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Anahtar Kelimeler:
Reishi Mantarıölümsüzlük MantarıReishi Mantarı ZararlarıReishi Mantarı RiskleriMide RahatsızlıklarıAlerjiler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reishi Mantarı Çayının Anti-Aging Etkisi
Reishi Mantarı Çayının Anti-Aging Etkisi
Beyin Tümörüne İyi Gelen Reishi Mantarı
Beyin Tümörüne İyi Gelen Reishi Mantarı
Kolesterole Reishi Mantarı
Kolesterole Reishi Mantarı

banner8

banner7

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim