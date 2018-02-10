Retina dediğimiz doku gözün arkasındaki sinir tabakasıdır. Bebek erken doğduğu için ki genelde bebekler çoğu zaman da kuvözde kalmak zorunda kalırlar zaten, oksijene maruz kalmalarından dolayı vücutlarındaki başka sıkıntılarından dolayı gözün arka tabakalarındaki kanlanma bozulduğu için yeni damar oluşumları ve gözün arkasında yırtıkları ve kanamalarına giden ve buna bağlı olarak da gözün kaybıyla sonuçlanabilen son derece ciddi bir hastalıktır. Önlenebilir bir hastalıktır. İyi takibi yapıldığı zaman tedavisi vardır. Ama tabi çok nadiren de olsa örneğin 750-800 gr altında doğan bebeklerde biz ne yaparsak yapalım görmeyi kurtaramayabiliriz. Burada ikilemde kalıyoruz. Zaten çoğu zaman hastanın hayatı mı gözü mü, manasında baktığımız zaman tabi ki hayatını kurtarmak çok daha önemli. Fakat neyse ki ülkemizde özellikle bebek yoğun bakımlarının çok gelişmiş olması hele ki İstanbul gibi şehirlerde iyi hastanelerde iyi bakımların yapılması sonucunda artık biz Rop'a bağlı körlükleri çok nadir görmekteyiz,

Rop muayenesi de başlı başına bir sanat diyeyim. Rop muayenesi her göz hekiminin yapabileceği bir şey değildir. Maalesef kanunen şuanda Sağlık Bakanlığı bunu her hastanede yapılmayı zaruri kılmışsa da şuanda Oftalmoloji camiasında yani göz hekimlerinin bulunduğu bu camiamızda maalesef bu çok ciddi bir sorun çünkü bunun eğitimini almak öyle 3 hafta, 5 haftalık ya da 1 ay, 2 aylık bir eğitimle yeterli olacak bir durum değil.

Örneğin ben 3 buçuk 4 sene içinde ancak muayenesini öğrenebildim. Çok karışık bir durum, çok fazla varyantları var ve çok da zor bir muayenedir. Ama iyi ellerde yapıldığı sürece çoğu bebeğin de gözü kurtuluyor.

Tedavisinde ne yapılabilir?

Neyse ki bu çocukların çoğu zaten tedaviye gerek kalmadan düzelebilmektedirler. Nadiren göz içi belli ilaçların uygulanması, çok çok nadiren göz arkasına lazer veya kryo aplikasyon dediğimiz gözün belli tabakalarının gelişiminin yavaşlatılması şeklinde çok tedavileri vardır. Yeter ki zamanında teşhisi konsun, yeter ki bu bebekler iyi takip edilsin.

Sadece şöyle tek bir örnek vermek istiyorum. Dünyadaki en gelişmiş kliniklerden bir tanesi çoğunuzun da bildiği Mayo Klinik'tir Amerika Birleşik Devletlerinde. Mayo Klinik şuanda Rop muayenesi yapmamaktadır. Niye yapmamaktadır derseniz, sigortalarından dolayı yani hastaların kendilerini mahkemeye vermelerinden dolayı. Şuanda Amerika'daki en büyük göz kliniğine sahip olan hastanede Rop muayenesi yapılmamaktadır.

Bu ne demektir?

Şöyle özetleyeyim. Biz ne yaparsak yapalım bazen Rop'u engelleyemeyiz ve hastaların gözünü kurtaramayız ama bu çok çok nadir olan bir şeydir. Lütfen iyi merkezlerde, belli merkezlerde Rop muayenesinde tecrübeli olan hekimlerle yeni doğan bebeklerinizi prematüre hatta olsun veya olmasın, hiç olmazsa ilk 1 aylık evre içinde muhakkak muayene yaptırmanızı öneririz.

Kaynak: http://realage.com.tr/post/rop-muayenesi