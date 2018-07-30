Saç Tasarımında Doğru Adres Atrium

Saç bakımı ve saç tasarımları konusunda uzman bir görüşü almanızı ve sizin için en uygun olan tasarım modelini öğrenmenizi sağlayan Atrium kuaför salonu sadece model değil aynı zamanda renk ve ton olarak da en ideal olanı sunar.

Saçlarınızın daha bakımlı olması ve en moda uygulamalara yer açmak için Bülent Yılmaz ve ekibinden hizmet alabilirsiniz. 1989 yılından günümüze kadar her daim kaliteli hizmetin adresi olan Atrium kuaför salonu sadece saç bakım ve saç tasarımları değil aynı zamanda saç kaynak uygulamalarında da size en kaliteli hizmeti sunuyor.

Saç kaynak uygulamaları ile ilgili yer alan tüm yöntemleri yaptırabileceğiniz adreste aynı zamanda son teknoloji ile yapılan saç kaynak uygulamalarına da yer açabilirsiniz.

Saç Kaynak Seçiminde Kalite

Saç kaynak uygulamaları günümüzde hemen hemen her kuaförde yapılabilmektedir. Her yerde yapılması değil en iyi kaliteye sahip olan malzeme ile yapılması ve uzman kişilerce gerçekleştirilmesi önemlidir. Saç kaynak uygulamalarında kaliteli malzeme seçimine özen gösteren Atrium aynı zamanda konusundan uzman ve deneyimli olan ekip ile saçınızın için gereken özeni sunar.

Saç Kaynak Uygulamasında Nano Teknoloji

Saç kaynak uygulamaları ile dildiğiniz uzunlukta ya da hacimde saçlara kısa süre içinde sahip olabilirsiniz. Sadece hacim ve uzunluk değil aynı zamanda daha sağlıklı görünen doğal parlak saçlara sahip olmak içinde saç kaynak uygulamalarına yer açmanız mümkün. Saç kaynak uygulaması aynı zamanda farklı renk uygulamalarını boya ve açıcı kullanmadan saçınıza uygulamanızda destek olur.

Nano teknoloji ile tasarlanan uygulama görünmez saç kaynak uygulaması ise saçlarınız için istediğiniz ideal seçime yer vermenizi sağlarken aynı zamanda belirgin olmayan bir uygulama ile kaynak görüntüsünün yaşanmasına da engel oluyor.

Saç uygulamasında nano teknoloji uygulanarak yapılan görünmez saç kaynak yöntemi mikro saç kaynak olarak bilinir. Bu uygulama mikro jel ve mikro kapsül saç kaynak uygulaması olarak da ayrılıyor.

Mikro Saç Kaynak Uygulaması

Mikro saç kaynak uygulaması her saç teline kolaylıkla yapılabilen bir uygulamadır. Oldukça ince seçilen saç tutamları kendi saçınız arasında kaybolarak görünmez bir özellik kazanırken saçınıza hacim ve renk katmanın yanı sıra ayrıca uzunluğunu da etkileyecektir.

Mikro saç kaynak ya da görünmez saç kaynak olarak bilinen uygulamada ne kadar bir uzunluk ve ne kadar bir hacim arzu ettiğinize kadar vererek buna göre işleminizi uzman personelimiz sayesinde yaptırabilirsiniz.

Mikro saç kaynak uygulaması gerçekleştirilirken diğer tüm saç kaynak uygulamalarında olduğu gibi ham saç yani gerçek saç kullanımına yer veriyor. Diğer saç kaynak uygulamalarından daha da bir profesyonellik ve deneyim isteyen mikro saç kaynak uygulamasında uzman ve deneyimli olan ekip ile en kaliteli saç tasarımını sizlere sunulur.