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Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!

Bir sürü kanser türü gibi mesane kanseri de korkulu rüya olmaya devam ediyor. Peki, ama mesane kanseri nedir? İlk olarak mesanenin ne olduğunu açıklamak gerekirse, mesane yani idrar torbası idrarın birikmesi ve boşalmasını sağlayan bir organdır. Mesanenin organımız olup, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasına da mesane kanseri denmektedir.

Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!

Bir sürü kanser türü gibi mesane kanseri de korkulu rüya olmaya devam ediyor. Peki, ama mesane kanseri nedir? İlk olarak mesanenin ne olduğunu açıklamak gerekirse, mesane yani idrar torbası idrarın birikmesi ve boşalmasını sağlayan bir organdır. Mesanenin organımız olup, mesaneyi oluşturan hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalmasına da mesane kanseri denmektedir.

23 Mart 2018 Cuma 12:22
Sigara İçenlerde Mesane Kanseri Riski!

Mesane kanseri genellikle 50 ile 70 yaşlarının arasında daha sık görülmekle birlikte kadınlara oranla bu hastalık erkeklerde 3 misli daha fazla görülmektedir.  Nadiren de olsa kırk yaşının altındaki kişilerde de rastlanabilmektedir. Bunun sebebi genellikle çevresel faktörlere bağlanmaktadır. Çevresel faktörler kadar mesane kanseri nedenleri arasında aşırı sigara tüketimini saymak ta mümkündür. Aşırı sigara tüketimi mesane kanserini tetikleyen etkenler arasındadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda da sigara içenlerde mesane kanseri riskinin çok daha fazla olduğu kanıtlanmıştır. Her ne kadar sigara akciğer kanseri ile özdeşleştirilmiş olsa da son yıllarda uzmanlar mesane kanserinin de sigara içenlerde daha sık olduğunu vurguluyor.

Ulusal Kanser Enstitüsü’nden bir grup uzmanın yürütmüş olduğu araştırmaya ait yeni bir rapor, American Medical Association isimli dergide yayınlandı. Araştırma kapsamında 1995 ile 2006 yılları arasında yarım milyondan daha fazla kişi incelenmiş oldu. Uzmanlar raporda, sigara içenlerde, hiç içmemişlere oranla mesane tümörü riskinin 4 kat daha fazla olduğu gerçeğini belirtiyor. Bu risk, eski içicilerde ise 2.2 kat kadar artmaktadır. Bunun sebebi olarak uzmanların görüşü, sigaranın içerdiği nikotini azaltmak adına yerine konmuş olan çeşitli zehirli maddelerin kanseri daha çok tetiklediği üzerinde. Sağlık uzmanları mesane kanseri teşhisinin bu yıl on binleri bulabilmesinin söz konusu olabileceğine dikkat çekmektedir.

Ulusal Kanser Enstitüsü’nden Dr. Neal D. Freedman, yine yapılan araştırmalara bağlı olarak “Amerika Birleşik Devletlerinde sigarayı bırakanların sayısına oranla mesane kanserinde de ciddi bir azalış gözlemlendiğini” açıkladı.

Mesane Kanseri belirtileri nelerdir diye soranlar olabilir. Bu hastalığın belirtileri farklı hastalıkların da belirleyicisi olabileceklerinden kesin olmamakla birlikte, işeme esnasında ağrı, sık idrar isteği ve idrardan kan gelmesi bilinen bulgular arasındadır. Fakat idrardan kan gelmesi ciddi bir olay olduğundan, hastanın mutlaka mesane kanseri olmadığının teyit edilmesi gerekir

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Mesane (İdrar Kesesi) Kanseri Nedir? Belirtileri, Teşhisi ve Tedavisi

Mesane Kanseri - Türkiye Kanserle Savaş Vakfı

Mesane Kanseri - Prof. Dr. Tibet Erdoğru

Mesane Kanseri - Anadolu Sağlık Merkezi - Anadolu Sağlık Merkezi

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Son Güncelleme: 23.03.2018 12:51
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