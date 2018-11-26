TAEB Başkanı Mehmed Bülend Uğur Türkiye'de

Amerika'da New Jersey eyaletinde eczaneleri bulunan,Türk Amerikan Eczacılar Birliği Başkanı Mehmed Bülend Uğur, İVEKBİO tarafından düzenlenen konferansa konuşmacı olarak davetli olarak Türkiye'ye geldi. Daha önce Türkiye'de birçok üniversitede konferanslara ve etkinliklere davet edilen Uğur, İVEKBİO'da Amerika'daki Start-up projeleri hakkında bilgiler verecek.

30 Kasım 2018 tarihinde İstanbul Taksim'deki Green Park Hotels & Resorts'ta da, TAEB'in ikincisini düzenlediği, Eczacı ve Eczacılık öğrencilerine Amerika'daki eczacılık sektörü ile ilgili bilgiler vereceği bir konferansa konuşmacı olarak katılacak.

Mehmed Bülend Uğur Kimdir?

1974 İstanbul Doğumludur. 1995 İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden mezun olduktan sonra, Malezya'ya giderek Uzakdoğu ve Çin Tıbbı üzerine araştırmalar yapmıştır. 1999 yılında Eskişehir Hava Hastanesinde Havacı Teğmen olarak terhis olduktan sonra İstanbul'da kendi Eczanesini açmıştır. 2006 yılında Amerika'ya yerleşerek 2009 yılında ilk eczanesini açmıştır. Şu an Amerika'da 6 Eczanesi bulunan Uğur, TAEB (Türk Amerikan Eczacılar Birliği) Kurucu Genel Başkanıdır. Mehmed Bülend Uğur Evli ve 4 Çocuk babasıdır.