Testis Kanseri Nedir?

TESTİS KANSERİ NEDENLERİ

Testis kanserinin nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Kalıtsal olabilme ihtimali vardır. Bu yüzden ayda bir kontrol edilmesi gerekmektedir. Özellikle sıcak bir banyo sırasında kontrol edebilirsiniz. Testislerinizi elinizle muayene edebilme şansınız var. Testisin içinde veya yan tarafında herhangi bir kitle elinize geliyor mu bunu kontrol etmelisiniz. Testisin üst tarafında epididimis vardır ve burayı elinizle kontrol edebilir şişlik var mı diye bakabilirsiniz.

Bir testisin diğer testisten büyük olması ise tamamen normaldir. Şunu da unutmayın ki testisleriniz düzgün ve sıkı olması gerekmektedir. Eğer kenarlarında tümsekler ya da kitle varsa mutlaka bir doktora görünmenizde fayda var. Testislerinizi kontrol etmek için en uygun zaman ise banyo sırasıdır. Banyoda skrotum üstündeki deriyi gevşer ve muayene daha da kolaylaşmaktadır. testis kanseri ile prostat kanseri birbiri ile karışabilir fakat ikisi de farklı kanser türleridir.

Testis Kanseri Belirtileri

Testislerinizin birinde dahi kitle veya büyüme varsa

Skrotumda ağırlık ve karında ağrı hissediyorsanız

Skrotumda sıvı birikmesi

Testis ağrısı ya da skrotumda ağrı

Seyrek olarak görülse de göğüslerde büyüme ve hassasiyet.

Testis Kanserinde Alınabilecek Önlemler

Testis kanserinde alınabilecek en önemli önlemlerden biri tabii ki her ay yaptığınız kontrollerdir. Eğer testislerinizde bir farklılık hissediyorsanız mutlaka bir doktora ulaşmanızda fayda var. Bunu da bir banyo sırasında yapmanız gerekmektedir. Testislerinizde olan farklılığı hisseder hissetmez doktorunuza başvurun.

Testis Kanseri Tedavisi

Bunun için bir doktora gittiğinizde ilk önce teşhis aşamasında doktor, testislerinizde bir şişlik ya da benzeri bir şey var mı bunu kontrol edecektir. Bunun için de ultrason taraması yapılması tetkikleri yapılacaktır.Eğer gerçekten testislerinizde tümör bulunursa üroloji uzmanı testisin çıkarılması kararını alacaktır tabii ki…Testisinizden doku testi yapılacaktır. Tümör düşük dereceli olarak görülürse gözetim altına alınacaksınızdır. Tümörün ilerlediği durumlarda testis

Eğer size testis tümörü tanısı konursa üroloji uzmanı orşiyektomi (testisinin çıkartılması işlemi) ye başvurulur. Testisiniz doku testi yapılmak üzere laboratuara gönderilir. Eğer tümör düşük dereceli ise gözetim altına alınırsınız. Eğer tümör ilerlemişse testis kanseri kemoterapi aşamasına geçilecektir. Kemoterapi ya da radyoterapi tedavisi sayesinde testis kanseri iyileştirilmesi sağlanacaktır. Testis kanseri öldürür mü sorusuna verilecek cevap her daim kanser türlerinde erken tanının çok önemli olduğuyla bütünleşir. Çünkü kanserin diğer organlara yayılmamış olması gerekir ve tedavi konusunda da çok istekli olmanız gerekmektedir. Tedavi baba olmanızı ya da seks hayatınızı etkilemeyecektir.

Detaylı bilgi alabileceğiniz siteler

Testis Kanseri - Türkiye Kanserle Savaş Vakfı

Testis Kanseri (Tümörü) Teşhisi ve Cerrahi Tedavisi

Testis Kanseri Nedir?