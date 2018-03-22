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Troid Kanseri

“Troid kanseri nedir?” diye soranlar olabilir. Genel anlamda, tiroid’in büyümesine tıp dilinde guatr denmekteyken, halk arasında ise bütün tiroid hastalıklarına “guatr” denmektedir. Birçok guatr türü olduğunun altını çizmekte yarar vardır.

Troid Kanseri

“Troid kanseri nedir?” diye soranlar olabilir. Genel anlamda, tiroid’in büyümesine tıp dilinde guatr denmekteyken, halk arasında ise bütün tiroid hastalıklarına “guatr” denmektedir. Birçok guatr türü olduğunun altını çizmekte yarar vardır.

22 Mart 2018 Perşembe 22:59
Troid Kanseri

Guatr türleri arasından tiroid bezesinin gereğinden daha fazla hormon salgıladığı durumlarda ki guatr türüne “zehirli guatr” denir. Bu tür guatra halk arasında “iç guatr” da denilmektedir. Hormon düzeyi normal olan nodülsüz guatr türüne ise “basit guatr” adı verilmiştir. İçinde nodül bulunan guatr’a “nodüllü guatr” denmektedir. Tiroid’de bulunmaması gereken yumru veya kitleye nodül denmektedir. “Tek nodüllü” veya “çok nodüllü” guatr olarak ikiye ayrılabilmektedir nodüllü guatrlar. Nodüller ayrıca; ılık, soğuk ve sıcak olarak 3 gruba ayrılmaktadır.

Halk arasında yaygın olarak iç guatr veya dış guatr kullanılmasına rağmen tıbbi tanımlamada iç guatr veya dış guatr deyimlerini kullanılmamaktadır.

Tiroid aslında bir hastalık ismi olmamak ile birlikte, herkeste bulunan bir organdır. Troid vücudumuz için hayati öneme sahip olan ve ömür boyunca ihtiyaç duyacağımız hormonu üretir. Bu hormonun adı ise “tiroksin” dir. Tiroksin, vücudumuzda T3 ve T4 şeklinde bulunmaktadır.

Troid Knaseri Belirtileri

Troid Kanseri Belirtilerinin ne olduğu hastalar arasında sık sık sorulan sorulardan biridir.

  • Büyük ve nodüllü guatrlar, soluk veya yemek borusu üzerine olan baskı nedeni ile yutma güçlüğüne veya nefes darlığına neden olmaktadır.
  • Büyük guatrlar, boyun toplardamarları üzerine baskı yaparak bu damarların genişlemesine sebep olabilmektedir.
  • Tiroit kanserlerinde tiroidin ani olarak büyümesi, hassas ve ağrılı olması, tiroit nodülü içinde kanama görülür.
  • Ayrıca, Otoimmün guatrlarda simetrik veya asimetrik büyüme de görülmektedir.

Troid Kanseri Tedavisine geçilmeden önce Nodüllü guatrlarda tanı nasıl konulmaktadır?

Nodül mevcut olan hastalarda ilk olarak nodülün tek mi yoksa birden fazla mı olduğu araştırılır. Tek nodüllü hastalarda kanser olup olmadığı tecrübeli hekimler sayesinde elle muayene sırasında teşhis edebileceği gibi, bazı hastalarda ise sadece muayeneyle nodül tanısını koymak ve kaç nodül olduğunu tespit etmek zordur. Bu durumda en iyi tanı yöntemi tecrübeli bir hekim tarafından yapılacak olan ultrasonografi yöntemidir.

Ultrasonografide veya muayenede nodül tespit edilmeyen vakalarda tiroit sintigrafisinin yapılması doğru bir yöntem değildir. Ultrasonografide ancak Hashimoto tiroiditi kuşkusu olan vakalarda tiroit antikorları yapılarak tanı kesinleştirebilmektedir.

Son Güncelleme: 22.03.2018 23:03
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