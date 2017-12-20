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Uyurken Başınıza Tuzlu Limon Koyun!

Yeni güne başlarken kendinizi mutlu ve yenilenmiş hissetmek istemez misiniz? Detaylar haberimizde…

Uyurken Başınıza Tuzlu Limon Koyun!

Yeni güne başlarken kendinizi mutlu ve yenilenmiş hissetmek istemez misiniz? Detaylar haberimizde…

20 Aralık 2017 Çarşamba 11:30
Uyurken Başınıza Tuzlu Limon Koyun!

En faydalı besinlerden biri olan limon C vitamini açısından hayatımızın en önemli vitaminli besinlerden biridir. Bu yararlı besin sadece C vitamini katkısı sağlamakla kalmıyor, kokusuyla da insanın ruhunu dinlendiriyor. Yani insani sakinleştirici yatıştırıcı bir etkiye sahip.

Uyumadan önce limonu 4 eşit parçaya kesin ve bolca tuza bastırın. Ardından tuzlu limonu cam kabın içine yerleştirin. Sonra başınızın ucuna koyun. Sağladığı faydalar ise şöyle,

Astım ya da alerji durumunuz varsa gece boyunca rahat uyumanızı sağlar.

Uyurken haşerelerin yatağınıza yaklaşmasını engeller.

Odadaki havayı tazeler ve salgıladığı koku stressiz bir şekilde uyanmanıza neden olur.

Nefes tazelemeye yardımcı olur.

Hiçbir yan etkisi yoktur. Kendinizde ve çocuğunuzda kolaylıkla deneyebilirsiniz.

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