Uzun ve Sağlıklı Yaşamın 10 altın kuralı!

Hekimlerin ve alternatif tıp uzmanlarının çoğunlukla birleştiği ve tek bir noktada buluştukları sağlıklı yaşamın sırları öncelikle bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Bunun içinse yediğiniz besinlerden soluduğunuz havaya kadar birçok etken bu sistemin içinde yer alıyor.

Uzmanlar, bilim ve teknolojinin de gelişmesiyle beraber ortalama insan ömrünün her geçen yıl daha da uzayacağına dikkat çekiyor! Bunun için önerileri de yok değil. İşten altından daha değerli ömrünüzü uzatacak ve sağlıklı yaşam kalitesi sunacak tavsiyeler…

Kaliteli beslenmeye özen gösterin. Beslenme menünüze taze meyve ve sebze, balık, fındık ve yeşil çay gibi gıdaları ekleyin.. Düzenli egzersiz yaparak akciğerlerinizi çalıştırın. Sigara kullanıyorsanız bırakmayı kafanıza koyun ve mutlaka bunu gerçekleştirin. Kilonuza her daim kontrol altında tutun. Aldığınız her fazla kilo size daha fazla yük getirecekti. Sabah saatlerinde kahvaltı etmeyi alışkanlık

haline getirin. Kahvaltı menünüzde lifli gıdalar eklemeyi unutmayın. Cinsel yaşamınızı ihmal etmeyin. Çünkü uzmanlara göre seks yapmak, vücuttaki hormon salgılarının düzenli şekilde devam etmesi için oldukça önemli bir etken. Yoga ve pilates yapmanın yanında, yüzme ve yürüme gibi spor dallarından yararlanın. Balık ve ceviz vücut için en iyi ve kaliteli

yağ içeriğine sahiptir. Bundan faydalanmayı unutmayın. Düzenli yürüyüşler yapın. Stresi azaltır. Kalp sağlığınızı dikkate alın, B vitamini, Magnezyum ve çinko almayı unutmayın.

“Ölümsüzlük Mantarı”nın mucizesi!

Özellikle Japonya’da kanserin etkili bitkisel ilacı olarak kabul gören diğer adıyla Reishi Mantarı’ndan, Tanrı’nın Bitkisi olarak söz ediliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendiren ve kansere karşı etkili doğal bir mucize olan reishi mantarı; Anti-aging, antioksidan, anti-allerjik, anti-hipertansif, anti-diyabetik, karaciğer koruyucusu ve sinir toniği olarak insanlığa âdete hizmet eder. İnsnalığa sayısız fayda sağlayan ve herhangi bir yan etkisi bugüne kadar görülmeyen reishi mantarı, şifalı bitkiler arasında oldukça ün kazanmıştır. Reishi mantarını bu denli ünlü yapan ise insanlığa uzun yaşamın sırrını

vermesi ve kansere karşı etkili olmasıdır.

Astımlı bireylerde öksürük ve diğer solunum şikayetlerinde,

Bronşitin önlenmesinde,

Kardiyovasküler tedavide,

Yüksek trigliserit ve

Kan basıncı tedavisinde,

Kararaciğer hastalıklarının tedavisinde,

Alerjilerde,

HIV tedavisinde,

Radyoterapi ve kemoterapinin yan etkisinin azaltılması ya da elimine edilmesinde faydalıdır.

Uzman herkimler tarafından kullanımı tavsiye edilen reishi mantarı yemeklerden sonra günde 2 defa alındığında uzun ve sağlıklı yaşamı vaat ediyor. Kanserden korunmak için beslenme düzeninize dikkat edip faydalı besinleri tüketmeye özen gösterin. İşte o besinlerden bazıları;

Zencefil: üst solunum yolları ve midedeki gastrit için önemli. Taze zencefil, papatya, bal ve bir dilim limon kabuğundan yapılacak çaydan 2-3 kupa içilmesi sağlık için oldukça faydalı.

Kırmızı turp, tere, lahana, karnabahar, soğan, sarımsak gibi bitkileri sofranızdan eksik etmeyin.

Hazır salçalar yerine mevsiminde çıkan domateslerden ev yapımı salçalar kullanmaya özen

gösterin.

gösterin. Meyve ve sebzeleri elma sireksi ile yıkadıktan sonra yiyin.

Günde yarım litre yoğurt tüketin!

Taze sebze ve meyve yemeye özen gösterin.

Hergün bir avuç ceviz omega 3 açısından oldukça yararlı.

Bağışıklık Sistemini Güçlendiren Reishi Mantarı

Reishi Mantarı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde bekli de en iyi çözümlerden biridir. İçerisinde bulunan etkin bileşenler sayesinde bağışıklık sisteminin daha aktif olmasını ve daha güçlü, sağlıklı bir vücuda sahip olmamamızı sağlar.

Bilindiği üzere bağışıklık sisteminin asıl görevi vücuda dışarıdan gelen virüs, bakteri ya da mikrop gibi patojenleri belirleyip vücuda zarar vermeden önce bunları yok etmektir. Özellikle akyuvarlar, hastalıklara karşı en büyük silahıdır vücudun. Fakat bazen akyuvarlar kronik ve kötü huylu hastalıklara karşı koyamaz. Bağışıklık sistemimizde oluşan bir aksama nedeniyle bu gibi virüs vb patojenler hastalıklara neden olabilmektedirler. Bu yüzden vücut bunlarla savaşmak adına antibiyotik, antifungal ve antiviral gibi ilaçlarla tedavi edilmektedir. Bu gibi ilaçlarında bazen yan etkileri olabilir. Bu gibi durumlar nedeniyle bağışıklık sisteminde herhangi bir aksama oluşmaması adına reishi mantarı belki de en iyi çözümlerden biridir. Ölümsüzlük mantarı reishi, yüksek seviyede organik germanyum, Triterpen ve polisakkarit içermektedir. Bu gibi bileşenler sayesinde bağışıklık sistemi hücrelerin güçlendirilmesini, daha iyi olmasını sağlar. Reishi mantarının faydalarına baktığımızda ise karşımıza birçok madde çıkmaktadır. Ama belki de bunlardan en önemlisi bağışıklık sistemini güçlendirici yönünün olmasıdır. Çünkü tüm hastalıkları manipule eden sistemimiz bağışıklık sistemimizdir.

Bağışıklık sisteminin hücrelerinin artmasına ve etkin hale getirmeye

Bedenin savunma mekanizmasını harekete geçirmeye

Genelde ilaç kullanımında oluşan yan etkilerin azalmasına hatta yok edilmesine yardımcı olmaktadır.

Reishi Mantarının Faydaları

Bunun yanı sıra sadece bağışıklık sistemini değil bağışıklık sistemini korurken aynı zamanda beden ve ruh sağlığının en büyük destekçisi diyebiliriz. Çünkü vücut dışarıdan saldırıya uğradığında kendi dengesini tekrar kurabilmek adına mücadele etmektedir. Bu noktada devreye giren Ölümsüzlük mantarı, ısı,travma,uyku bozukluğu,toksin ve ya radyasyona maruz kalma, enfeksiyon ve ya psikolojik stres gibi dışarıdan gelen saldırılara karşı vücudun adapte olmasını sağlar. Reishi mantarı, vücudun savunma mekanizmasını güçlendirmeye, vücuttta biriken toksinlerin atılmasına, fazla yağların yakılmasına, cilt problemlerinin giderilmesine, kan akışını hızlandırmaya, saç dökülmelerinin önlenmesine yardımcı olmaktadır. Reishi mantarı kullanımı bu gibi sorunların oluşumunu engellerken aslında bir nevi ruh sağlığımızın da daha iyi olmasını sağlamaktadır. Reishi mantarının bağışıklık sistemine faydalarını sıralarken bir yandan da reishi mantarı zararlarını söylemek lazımdı fakat yapılan incelemelerde görülen o ki reishi mantarının görülmüş herhangi bir zararı yok.