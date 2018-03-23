Yemek Borusu Kanseri ! Kanser Nedir?

Kanser Nedir?

Kanser, kelime karşılığı olarak, doku veya bir organ hücrelerinin, mevcut çoğalma düzeninden hariç çoğalmalarıyla ortaya çıkan kötü urlara verilen addır. Genel olarak anlamına bakar isek, Kanser insan vücudunda, herhangi bir bölgesindeki hücrelerin, yine düzensiz olarak çoğalması ile başlayan 100’ü aşkın bilinen sayısı ile farklı hastalık grubuna verilen addır. Birçok farklı kanser çeşidi vardır ama hepsindeki ortak özellik kontrol dışı çoğalmaları ile başlamalarıdır.

Yemek borusu hastalıkları içerisinde olan reflünün gelişimi ile oluşan yemek borusu kanseri, ülkemizde de çok fazla görülmektedir. Kişilerin sigara ve alkol tüketimine bağlı olarak yakalanma riskini daha da arttıran, skuamoz hücreli karsinomun adlı kötü huylu bir tümörün gelişmesine bağlı olarak oluşmaktadır.

Yemek borusu tümörü yani skuamoz hücresinin gelişimini sıcak çay tüketimi, az sebze tüketimi daha çok kırmızı ve tütsülenmiş et ile beslenilmesi ile olmaktadır. Bu kanser türünde bakıldığında ailesel ve genetik faktörlerde yer almaktadır. Yemek borusu kanser belirtileri kişilerde yutma güçlüğü, göğüs kemiğinin arkasında dolgunluk hissinin oluşması, yenilen lokmanın boğazda takıldığının hissedilmesi olarak söylenebilir. Fakat hastalık ilerlediğinde ise tıkanma daha da artmaktadır. Hatta ilerleyen evrelerde kilo kaybı ve yemek borusunda ağrı oluşmaya başlar. Hastanın en ilerleyen zamanlarında ise zafiyet, gıdaların ağza gelmesi, gırtlak felci ve ateş görülmektedir.

Yemek borusu kanseri genellikle endoskopi sırasında borudan alınan parça ile teşhis koyulmaktadır. Alınan parçanın patolojik incelenmesi ile yemek borusu kanseri teşhisi konulmaktadır. Endoskopik işlemde görülmeyen duvarlarda var olan tümörler ise ultrasonografi ile iğne biyopsisi yapılan tümörlerdir. Eğer bu belirtiler hissediliyorsa ihmal edilmemesi gerekmektedir.

Yemek Borusu Kanseri Tedavisi

Yemek borusu (Özofagus) kanseri diğer organlara yayılmadığı sürece ameliyat ile tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Burada tümörün büyüklüğü de önemlidir. Özellikle tümör dokusunun büyük olduğu ve diğer lenf bezlerine sıçradıysa ameliyattan önce kemoradyoterapi uygulanarak tümör dokusu küçültülmektedir. Böylece ameliyat ile tedavi edilebilme olasılığı yükseltilir. Bunun dışında yemek borusu kanseri tedavisinde Stent uygulamaları da yapılmaktadır fakat bu uygulamalar tedavi edici değillerdir. Eğer cerrahi tedavinin yüksek risk taşıdığı durumlarda hastalara mutlaka tedavi olarak sadece kemoradyoterapi uygulanabilmektedir. Yemek borusu kanseri ameliyatı için dediğimiz gibi risk faktörü oluşmaması gerekmektedir.

Yemek borusu kanseri, erken tanı ile tedavi edilmektedir. Metastaz oluşmadığı sürece, ameliyat ile tedavi edilen yemek borusu kanseri belirtileri oluştuğunda mutlaka bir doktora görünülmelidir.

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Özofagus (Yemek Borusu) Kanseri

Yemek Borusu Kanseri

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