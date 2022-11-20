Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, “Kemal Kılıçdaroğlu, hem hastalığında kardeşini ziyaret etti hem de cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu alicenaplığını, bu olgunluğunu, bu abiliğini, bu bağışlayıcılığını çok takdir ettim” değerlendirmesini yaptı.

Hakan yazısında, “Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.Ölünün arkasından konuşmak gibi olmasın ama Celal Bey... Abisi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hiç de yenilir yutulur olmayan cinsten sözler söyledi.Bir kere değil, iki kere değil, bin kere üzerine gitti abisinin. Bir ara işi dalgaya bile vurdu. Abisiyle habire dalga geçti. Fakat buna rağmen baktım Kemal Kılıçdaroğlu, hem hastalığında kardeşini ziyaret etti hem de cenazesine katıldı.Kılıçdaroğlu’nun bu alicenaplığını, bu olgunluğunu, bu abiliğini, bu bağışlayıcılığını çok takdir ettim. 'Hastalık ya da ölüm gelince her şey biter' anlayışını maalesef herkes hayata geçiremiyor bizde." ifadesini kullandı.