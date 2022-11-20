Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler

Ahmet Hakan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na övgüler

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan son yazısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu överek 'Kılıçdaroğlu'nu takdir ettim' açıklamasında bulundu

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,Kemal Kılıçdaroğlu, hem hastalığında kardeşini ziyaret etti hem de cenazesine katıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu alicenaplığını, bu olgunluğunu, bu abiliğini, bu bağışlayıcılığını çok takdir ettim” değerlendirmesini yaptı.

Hakan yazısında,Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.Ölünün arkasından konuşmak gibi olmasın ama Celal Bey... Abisi Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hiç de yenilir yutulur olmayan cinsten sözler söyledi.Bir kere değil, iki kere değil, bin kere üzerine gitti abisinin. Bir ara işi dalgaya bile vurdu. Abisiyle habire dalga geçti. Fakat buna rağmen baktım Kemal Kılıçdaroğlu, hem hastalığında kardeşini ziyaret etti hem de cenazesine katıldı.Kılıçdaroğlu’nun bu alicenaplığını, bu olgunluğunu, bu abiliğini, bu bağışlayıcılığını çok takdir ettim. 'Hastalık ya da ölüm gelince her şey biter' anlayışını maalesef herkes hayata geçiremiyor bizde." ifadesini kullandı.

Siyaset
Sabah yazarı Burhanettin Duran'dan Erdoğan iddiası! Akşener'e neden seslendi?
Sabah yazarı Burhanettin Duran'dan Erdoğan iddiası! Akşener'e neden seslendi?
İyi Partili vekilin elini sıkan MHP'li ihraç edildi
İyi Partili vekilin elini sıkan MHP'li ihraç edildi
Gültekin Uysal'dan Erdoğan hakkında flaş iddia: Kendisini kurtarmak için çalışma başlattı
Gültekin Uysal'dan Erdoğan hakkında flaş iddia: Kendisini kurtarmak için çalışma başlattı
AK Parti'li Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk
AK Parti'li Çelik: Teröre mazeret üreten tavırlar sergilenmesi büyük şuursuzluk
Akşener: Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük
Akşener: Kadınlar arasındaki dayanışma çok düşük
Numan Kurtulmuş: Teröre destek kesilsin, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz
Numan Kurtulmuş: Teröre destek kesilsin, 10 günde dünyanın hiçbir yerinde terör örgütü kalmaz
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini haftaya TBMM'ye sunacağız
Bakan Bozdağ: Anayasa değişikliği teklifini haftaya TBMM'ye sunacağız