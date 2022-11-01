Bakan Akar: Tahıl Anlaşmasının Devam Edeceği Yönünde Verileri Değerlendiriyoruz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna tahıl kriziyle alakalı, "'Soygu'ya verdiğimiz bu bilgiler ışığında endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını...

Haluk KARAASLAN-Mehmet Serkan ŞAFAK/ANKARA,(DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna tahıl kriziyle alakalı, "'Soygu'ya verdiğimiz bu bilgiler ışığında endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirtik. Bu bilgiler çerçevesinde kendi makamlarıyla görüşmelerini sürdürüyorlar. Bugün yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz'" dedi.

Bakan Akar, Cezayir Milli Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen programa Bakan Akar'ın yanı sıra, Türkiye'nin eski Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır ile çok sayıda davetli katıldı. Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Akar, 22 Temmuz'dan bu yana 10 milyon tondan fazla tahılın ihtiyaç sahiplerine Ukrayna limanlarından sevk edildiğini söyledi.

'BİZ TAHIL ANLAŞMASININ DEVAM ETMESİNİ ARZU EDİYORUZ'

Geçtiğimiz 29 Ekim'de Sivastopol'de meydana gelen patlamalardan sonra Rusya tarafından yapılan açıklamalarda tahıl intikalinin askıya alındığına dair beyanlarda bulunulduğunu hatırlatan Akar, "'Biz bu açıklamaları takip ettik ve bu konularda ki çalışmalarımızı gözden geçirdik. Bu şekliyle kalırsa ve herhangi bir şekilde bu tahıl nakliyatı durursa özellikle gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir açlık sıkıntısı ve fiyatların artması ve siyasi istikrarın bozulmasına varana kadar olayların evrilebileceğini hepimiz görüyoruz. 22 Temmuz'da bu mutabakat imzalandıktan sonra tahıl fiyatlarında ciddi düşüşler oldu. Bunun bu şekilde devam etmesini biz canı gönülden arzu ediyoruz. Bu konuda Türkiye olarak üzerimize düşeni yaptık yapmaya da devam ediyoruz'" dedi.

'BUGÜN YARIN KENDİLERİNDEN BİR CEVAP BEKLİYORUZ'

Şoygu'ya Ukraynalı muhataplarıyla yaptıkları görüşmeleri de anlattıklarını söyleyen Akar, "'Soygu'ya verdiğimiz bu bilgiler ışığında endişelerini giderici, oradaki limanlardan tahıl çıkması ve bütün bu intikallerinde bu koridorun insani yardım amacı olarak kullanılmasını belirtik. Bu bilgiler çerçevesinde kendi makamlarıyla görüşmelerini sürdürüyorlar. Bugün yarın kendilerinden bir cevap bekliyoruz. Bu anlaşmanın devam edeceği yönünde mevcut verileri değerlendiriyoruz'" dedi.

'TÜRK BANDIRALI GEMİLERİN ÇIKIŞINDA SORUN YOK'

Ukrayna limanlarından ayrılan gemiler ve Türk bandıralı gemilerin durumları üzerine gelen soruya cevap veren Akar şunları kaydetti:

''Şu ana kadar Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halinde olanlar yollarına devam ediyorlar. Ayrıca ikincisi de Türk bandıralı gemilerin çıkışında herhangi bir sorun yaşanmadı, onlar çıkışa devam edecekler'" (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı