Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Tahıl Diplomasisi' Açıklaması: Süreci Aşacağımıza İnanıyoruz (2)

ARNAVUTLUK DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında Ankara'da bulunan Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bakanlıkta bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ile Xhaçka, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, "Çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye ile Arnavutluk arasında çok özel ilişkiler var, kardeşlik bağları var. Geçen yıl ilişkilerimizi resmi olarak stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Birçok alanda kapsamlı ve geniş iş birliğimiz var. Bugün mevkidaşım ile Siyasi Diyalog Grubunun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde düzenleyeceğimiz ilk toplantının hazırlıklarını bugün gözden geçirdik. Ana gündem maddeleri üzerinde durduk. İmzalanacak belgeler var, bazılarının müzakerelerini tamamladık, bazılarının üzerinde çalışıyoruz. İkili ticaret hacmimiz ciddi anlamda artıyor. Geçen yıl yüzde 68 oranında artı. 853 milyon dolar olmuştu. Bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Bu ticaret hacmimize baktığımızda bizim lehimize de ciddi bir açık var. Her ülke ihracatını arttırmak ister; ama artarken biraz daha dengelemek, Arnavutluk'un bize satabileceği ürünlerin miktarını ve değerini arttırmak lazım. Bunları ele almak için Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını da gerçekleştirmek lazım. Yaklaşık 2 yıl önce toplantıyı gerçekleştirmiştik, şimdi Arnavutluk'ta taahhüt bekliyoruz. Ticaret dengesinde böyle bir açık varsa, bu açığı önemli miktarda yaptığımız yatırımlarla da dengeliyoruz diyebiliriz. 600'den fazla firmamız Arnavutluk'ta yatırım yapıyor. Önemli projeleri de üstleniyorlar. Türkiye olarak Arnavutluk'ta toplam yatırımlara baktığımızda birinci sıradayız. Bugün firmalarımızın yaşadığı bazı sorunlar vardı, onları da paylaştık. Arnavutluk'un güvenlik ve savunma kapasitesini geliştirmesi için gerekli desteğimizi sunacağız. Farklı kurumlarımızın Arnavutluk'ta farklı kalkınma projelerine de destek verdiğini biliyoruz" dedi.

'THODEX KURUCUSUNUN İADESİNİ GÜNDEME GETİRDİK'

Çavuşoğlu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in iadesine ilişkin, "Görüşmemizde FETÖ konusunu da gündeme getirdik. FETÖ bulunduğu her ülke için tehdittir. Her ülkede başka üçüncü ülke FETÖ'yü kullanır, bize karşı kullanır, Arnavutluk'a karşı kullanır. Dolayısıyla Arnavutluk'un da güvenliği bakımından önemlidir. Bazı önemli adımlar atıldı. Bazı kişilerin Türkiye'ye iadesi konusunda da gerekli bilgileri bugün paylaştık. Diğer taraftan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan ülkemize iadesi konusunu da gündeme getirdik. Bir mahkeme süreci var, bugün 4'üncü mahkeme görüldü. 5'inci mahkeme 10 Kasım'da olacak. Hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır" diye konuştu.

SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TANINMASI

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, "Görevimiz diplomat ve politikacılar olarak dostluğu, insanlar arası bağları ve iyi niyeti daha güçlü ilişkilere, iş birliğine ve ortaklığa dönüştürmektir. Meslektaşımdan (Bakan Çavuşoğlu) sürücü belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesinin sonuçlandırılması için ülkedeki yerel prosedürleri hızlandırmasını ve yardımcı olmasını rica ettim. Biz kendi tarafımızda iç prosedürleri zaten tamamlamış durumdayız. Bu karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmadır" dedi. (DHA)

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA, (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı