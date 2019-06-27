Bedri Ağaç'tan İmamoğlu'na Büyük Destek

CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, İstanbul'da Gümüşhane Merkez İlçe Başkanı Tekın Saraçoğlu ve Chp Şişli ilçe Başkan yardımcısı Muhammet Arif Genç ile bir ekip kurup, Istanbul'dakı STK'lardan randevular alıp, ziyaret etti. İstanbul'da Gümüşhane toplumsal dayanışma platformu adıyla, Ekrem İmamoğlu'na destek olmak isteyen Istanbul mılketvekılleri, Turan Aydoğan, Sera Kadıgil, Gulizar Emine Emecan, Akif Hamza Çebi, 25.dönem Milletvekili Mustafa Canlı, Chp İstanbul İl Başkan Yardımcıları Zehra Özdemir, Baki Aydöner ile de koordine olan Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, Kamil Koç, Nadıye Doğan, Ercan Taş ve Gümüşhaneli STK Başkanları ile birlikte, 29 mayısta Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde, "İstanbul'daki Gümüşhaneliler Ekrem İmamoğlu ile buluşuyor" programı yaptılar ve büyük ses getirdiler.

Gece sonrası Gümüşhaneli STK'lar ile içten sohbetler yapan Bedri Ağaç, 30 gün boyunca, günde bazen 4 dernek ile görüş alışverişinde bulundu, onların sıkıntılarını taleplerini dinledi. Ekrem İmamoğlu'nun 6 Mayıstaki yaşadığı haksız mazbatası elınden alınma olayını, Ekrem İmamoğlu'nun 18 günlük icraatları ile anlattı. Kimi derneğe İstanbul Milletvekilleri Turan Aydoğan, kimi derneğe Gülizar Emine Emecan, kimi derneğe de Gümüşhane Toplumsal Dayanışma Platformu üyeleri Kamil Koç, Nadiye Dogan, Sevim Çelik ve Can Çelik ile katıldı. Her dernekte kendi ekibi olan Tekın Saraçoğlu ve Şişli ilçe Başkan yardımcısı aynı zamanda hemşerisi Muhammet Arif Genç ile hazır oldu.

Çok yararlı geçen ziyaretler, Gümüşhanelilere ayrı bır bakış açısı ve kapı araladı. Bu ziyaretlerin semeresini 23 Hazıranda sandıklarda aldı. Bu seçim sürecinde STK'lara yapılan ziyaretlerinde ciddi katkı alınmasında büyük pay sahibi olundu. CHP Gümüşhane İl Başkanı Bedri Ağaç, İstanbul'dakı en büyük yardımcısı Chp Şişli İlçe Başkan Yardımcısı aynı zamanda Marmara Roman Dernekler Federasyon Başkan Yardımcısı Muhammet Arif Genç oldu. Muhammet Arif Genç, Türkıye'nın Roman Vekili Özcan Purcu Marmara Roman Dernekler Federasyon Başkanı Sinan Karaca ile Tum Türkiye'de Roman toplumu ile Marmara Roman Dernekler Federasyonu çatısı altında örgütleme ve Chp içinde siyaset yapma organızasyonu yapıyor. Bu tecrübeleri ile birlikte Muhammet Arif Genç ve Bedri Agaç Gümüşhane Toplumsal Dayanışma Platformu Üyeleri ile istanbulu tabiri caizse salladılar.