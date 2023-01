Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsveç bizden NATO desteği beklemesin (1)

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar, başta söyledik. Terör örgütlerine, caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda da destek bekleyeceksiniz; yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bilindiği gibi cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi 18 Haziran'dı. Ancak bu tarihi hem Kurban Bayramı arifesine ve dolayısıyla hac dönemine, hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine, hem de ilk ve orta öğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk. Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılama yanında milli iradenin en yüksek katılımla ve en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz. Bu anlayışla yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününü, her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük. Anayasada belirtilen usullere mutenasip şekilde ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini Anayasamıza göre 5'te 3 çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Meclis'te gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp inşallah süreci başlatacağız. Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünün sevinci ve coşkusuyla bütünleşen 2023 seçimlerinin (14 Mayıs) tarihinde yapmayı planladığımız güncellemenin milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'YENİ YÖNETİM SİSTEMİMİZİN 2'NCİ SEÇİMİ OLACAKTIR'

"Bu seçim yürütmenin temsilcisi, cumhurbaşkanı ve yasamanın temsilcileri, milletvekillerinin aynı gün belirlenmesini sağlayan yeni yönetim sistemimizin 2'nci seçimi olacaktır" diyen Erdoğan, "Uzunca bir süredir hayata geçirme mücadelesi verdiğimiz 2023 hedeflerimizle bütünleşen bu seçim dönemini ülkemizin ve milletimizin geleceği için yeni bir fırsata dönüştürmenin peşindeyiz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden geçen yaklaşık bir asır içindeki her kazanıma sahip çıkıyoruz. Vatan toprakları üzerindeki son devletimiz, Cumhuriyetimizin ilk asrında yapılan her şeyi bundan sonrasının bir hazırlığı, bir girizgahı olarak kabul ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sahip olduğumuz altyapı üzerinde ülkemizi dünyanın en güçlü devletleri, milletimizi en müreffeh toplumları seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. Yeni yönetim sistemimizin ilk döneminde elde ettiğimiz tecrübelerin bize işaret ettiği iyileştirmeleri de yaparak ülkemizin bu tarihi fırsatı değerlendirebilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Küresel siyaset ve ekonomi düzeninin her gün bir yenisi zuhur eden krizlerle derinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz. Bu kritik süreçte ülkemizin her alanda kendi vizyonuna sahip olması, kendi hedefleri doğrultusunda yol yürümesi hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

'GELECEĞİMİZE BAŞKA BİR GÜVENLE BAKMAYI BAŞARDIK'

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte başlatılan her kalkınma atılımının önünün darbeden teröre nice engellerle kesildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Türkiye artık kendi özgün politikaları ve eylemleriyle geleceğe yürüme dirayetine kavuşmuştur. Güven ve istikrar ikliminin ülkemize sadece 20 yılda nasıl asırlık kazanımlar sağladığını hep birlikte yaşadık gördük. Elbette Türkiye'nin bu güçlü ve kararlı duruşunu kabul etmek istemeyenler vardır; olacaktır. Yıllarca bu ülkenin ve milletin adeta iliğini sömürerek kendi refahını ve güvenlik düzenlerini sürdürenler kolay kolay pes etmeyecektir. Eser ve hizmet altyapısı sağlam, siyasi iradesi kendi elinde, askeri ve teknolojik imkanları artan Türkiye'yi kabullenmeye yanaşmayanlar sonuna kadar direnecektir. Ama biz bugüne kadar verdiğimiz mücadeleyle kimsenin ne dediğine, neye dayattığına bakmadan istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkabileceğimize cümle aleme ispatladık. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteği sayesinde üstesinden geldiğimiz her mücadeleyle geleceğimize daha başka bir güvenle bakmayı başardık."

'İSVEÇ BİZDEN NATO DESTEĞİ BEKLEMESİN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'in İsveç'te yakılması olayına ilişkin, "Milyarlarca Müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının manevi şahsiyetine de saldıran bu zihniyetin son eylemi asırlardır bir arpa boyu yol alınamadığının işaretidir. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim bir haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Kalkacaksın senin güvenlik güçlerin; polisin vesairen onların koruması altında bu ihaneti, bu alçaklığı, bu namussuzluğu yapacak onların korumasıyla da orada, "bak biz Müslümanlara ne yaptık" diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayırhahlık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar, baştan söyledik. Terör örgütlerine, caddelerinizde, sokaklarınızda her yerde cirit attıracaksınız ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda da destek bekleyeceksiniz; yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin" dedi. (DHA)

