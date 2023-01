İmamoğlu: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma adına ant içtik

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, hak ve özgürlüklerin her bireyi koruduğu, hukukun üstünlüğünün her bireye eşit olarak dağıtıldığı Türkiye vadetmek adına hepimiz...

Şaduman TÜRKAY- Gürkan YILMAZ/ KASTAMONU, (DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırma, hak ve özgürlüklerin her bireyi koruduğu, hukukun üstünlüğünün her bireye eşit olarak dağıtıldığı Türkiye vadetmek adına hepimiz ant içtik" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'nun Daday ilçesinde İBB'nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Daday Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine katıldı. Pazar alanında toplanan kalabalığa hitap eden Başkan İmamoğlu, güzel enerji ile karşılandığını belirterek, "Zor günlerin sonu çok aydınlık olacak. Burada inanılmaz bir enerjiyi başta gençlerimiz olmak üzere bütün Kastamonu halkından aldık. Ülkemizde şöyle bir atmosfer var; insanları ayrıştıran, bölen, kutuplaştıran, fitne, fesat var. Halbuki memleketimizin o kadar çok konuşulacak duyguları var ki. Dünya güzeli yerdeyiz. Cumhuriyetimizin kurtuluş yılındayız, istiklal yolundayız. 100 yıl önce memleketimizin istiklali için hayatını feda eden geçmişimize layık olma günüdür, layık olma yılıdır 2023. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bu güzel cumhuriyete borcumuzu ödemek zorundayız. Fitnecilerden, fesatçılardan, şikecilerden, memleketi birbirine düşürmek isteyen bir avuç yöneticiden bu memleketi kurtaracağız. Her şeyin çok güzel olacağı günlerin arifesinde Kastamonu'da önüne bir kelime ekliyorum; "Şart olsun, her şey çok güzel olacak" diyorum. Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırma, hak ve özgürlüklerin her bireyi koruduğu, hukukun üstünlüğünün her bireye eşit olarak dağıtıldığı Türkiye vadetmek adına hepimiz ant içtik" diye konuştu.

Konuşmaların ardından pazar yerinin açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı