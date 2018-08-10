Murat Haluk Öncel FBIAD'ı Ziyaret Etti

Murat Haluk Öncel, İzmir Bölge Temsilcisi olarak faaliyetlerini sürdürdüğü FBİAD ile ilgili İstanbul merkezde FBİAD Başkanı Güven Güleşce ve Mehmet Ümit Çelik ile bir araya geldi. FBİAD'ın Ege Bölgesi Temsilciliği ve bağlı bulunan şehirler ile ilgili stratejileri hakkında görüş alışverişlerinin yapıldığı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Fenerbahçe'nin de gündemleri hakkında değerlendirmelerde bulunulan toplantıda, geleceğe dönük faaliyetler planlandı.

Murat Haluk Öncel Kimdir?

Uzun yıllardır İzmir siyasetinde etkin olarak faaliyet alan Murat Haluk Öncel aynı zamanda Kanal Ege TV'de yayınlanan siyasetin içinden programını hazırlayan, Yenigün Gazetesinde de köşe yazarlığı yapan Murat Haluk Öncel, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda, İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) maden fakültesinden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi İktisat-İşletme Yönetiminde Lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Evli 2 çocuk babası olan Öncel, FBİAD Ege Bölge Sorumlusu olarak faaliyetler göstermektedir.