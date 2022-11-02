Mustafa Sarıgül: Yerli Malı Yurdun Malı, Herkes Bismillah Diyerek Togg'u Kullanmalı

Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli), (DHA)- TÜRKİYE Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Togg'un açılış törenine katıldığı için kendisini eleştirenlere tepki göstererek, "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına güle güle. Hoş geldin Togg. Yerli malı yurdun malı, herkes bismillah diyerek Togg'u kullanmalı" dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, akşam saatlerinde İzmit'te geldi. Kentin işlek noktalarından olan Cumhuriyet Bulvarı'nda esnafı ziyaret eden Sarıgül, vatandaşlarla buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Sarıgül, Togg'un açılış törenine katıldığı için kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Bu tür yerli üretimlerin desteklenmesi gerektiğini anlatan Sarıgül, "Togg'un açılış törenine katıldığım için bazı hasetler, bazı fesatlar, bazı münafıklar ve bazı okumuş cahiller beni eleştirdiler. Twitter'daki azgın azınlıklar beni eleştirdiler. Onlara da baktım ama benim onlara cevabım kesinlikle şudur; ben inandığım işi yapıyorum, Alparslan'lar da bizim, Fatih Sultan Mehmet'ler de bizim, Mustafa Kemal Atatürk'ler de bizim diyen bir yapıdan geliyorum. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına güle güle. Hoş geldin Togg. Yerli malı yurdun malı, herkes bismillah diyerek Togg'u kullanmalı" dedi.

'FUTBOL SAHALARINDA 8 YABANCI YERİNE 8 TÜRK OLMALI'

Hayatın her alanında Türk gençlerine öncelik verilmesi gerektiğini söyleyen Sarıgül, "Sahalara bakıyorum ve üzülüyorum. İstiklal Marşı'mız okunurken Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a, Galatasaray'a bakıyorum futbolcuların hepsi yabancı. İstiklal Marşı'nın ne olduğunu bile bilmiyorlar. O nedenle 8 yabancı yerine 8 Türk oynamalı, 3 tane kaliteli yabancı oynamalı. O yabancılar da Galatasaray'daki Hagi gibi, Fenerbahçe'deki Alex gibi, Beşiktaş'taki Quaresma gibi başarılı yabancılar olmalı. Son 1,5 yılda 200'ün üzerinde yabancı oyuncu kulüplerimize gelmiş ve 600 milyon doların üzerinde parayı alıp gitmişler. Buna çok üzülüyorum o nedenle yabancı futbolculara güle güle. Hoş geldin bizim evlatlarımız. Sahada bizim evlatlarımız olmalı. Bugün taraftarlara sorun kendi takımlarını sayamazlar ama 30 sene öndeki Metin Oktay'ları, Can Bartu'ları, Rıdvan'ları rahatlıkla sayabilirler. Bizim çocuklarımız oynamadığı zaman milli takıma bakıyorum 50 bin kişilik bir adaya gidip, yenilip, Türkiye'ye geliyorlar. Buna üzülüyoruz" diye konuştu.

'BU FİYATLAR OLURSA TWITTER'IMI KAPATACAĞIM"

Elon Musk'ın sosyal medya platformu Twitter'ı satın almasının ardından onaylanmış hesap anlamına gelen "mavi tikli" hesaplardan para talep edeceğine yönelik iddiaları yanıtlayan Sarıgül, şunları söyledi:

"Elon Musk, şu anda gerçekten büyük bir soygun peşinde. Elon Musk, büyük bir vurgun peşinde. Kendi takipçilerini borsadaki hisse senetleriyle büyük bir şekilde manipüle ederken bugüne kadar Twitter'da hiç kimse para ödememiş, Elon Musk gelir gelmez yok 20 dolar olsun, yok 7-8 dolar olsun diyor. Bir de utanmadan, sıkılmadan Avrupa ülkelerine şu kadar olsun, diğer üçüncü sınıf ülkelere şu kadar olsun diye rakam kullanıyor. Bizim Elon Musk'a verecek değil 20 dolar, 20 kuruşumuz bile yok. Elon Musk dediğin tamamen kravatlı bir soyguncudur. Twitter'ı alır almaz soygun düzenine başladı. Elon Musk'ı kınıyorum, bu aldığı kararı doğru bir karar olarak görmüyorum. Elon Musk Twitter kullanıcıların umutlarını yıkmıştır. Bu fiyatlar olursa Twitter'ımı kapatacağım." (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı