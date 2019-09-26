İstanbul'da Deprem! Büyük Marmara Depremi mi Geliyor?

İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 şiddetinde bir deprem olduğu kaydedildi.

AFAD tarafından aktarılan verilere göre saat saat 13.59 meydana gelen depremin derinliği 6.99 kilometre olarak belirtildi.

İstanbul genelinde yoğun ve şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe sebep oldu.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin çalışma başlatıldığı öğrenildi.

NTV canlı yayınına telefon bağlantısı ile katılan ODTÜ Öğretim Üyesi Prof.Dr Haluk Sucuoğlu, yaşanan depremin bağımsız bir deprem olabileceğini ifade etti. Haluk Sucuoğlu, "5.8 daha ciddi, 46'lık deprem gibi değil. Orta şiddetli bir deprem sınıfına girmiş oluyor. Öncü olup olmadığı bilinmiyor. Faydalı bir deprem olarak görülebilir" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Marmara Denizi'nde gün boyunca saat 12.00'de 2,9, 10.52'de 2,1, 10.32'de 3,6 şiddetinde depremler meydana gelmişti.