İstanbul’da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı

İstanbul'da saat 11:00 sularında çevre iller tarafından da hissedilen bir deprem oldu. AFAD tarafından depremin büyüklüğü 4.6 bildirildi. Depremin yerin 4.6 kilometre altında oluştuğu ifade edildi.

Kandilli Rasathanesi de konu ile alakalı olarak 4.7 olarak duyurduğu söz konusu depremin büyüklüğünün 4.5 olarak revize edildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Okan Tüysüz meydana gelen depreme ilişkin “Umuyorum ki 4.7'lik depremle birlikte olay sönümlenip biz bunun geçmişte kalan bir olay olduğunu düşünmeye başlarız. 99 depreminde bu tür küçükten başlayıp büyüyen bir deprem serisine rastlamadık.”şeklinde konuştu.

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan verilerine göre, daha önce İstanbul'da Silivri ilçesi açıklarında saat 10:30'da 3.1 büyüklüğünde bir depremle karşı karşıya kalınmıştı. Aynı zamanda AFAD'ta, saat 10:49 sıralarında Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirmişti.