Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
104628
ALTIN
272.195
DOLAR
5.6537
STERLİN
6.9684
EURO
6.1816
Türk Telekom'dan özür niyetine 10 GB internet
Depremde telefonunuzun ulaşılabilir olmasını istiyorsanız...
Ebru Gündeş sosyal medyaya damga vurdu
Artçı deprem sonrası binanın balkonu çöktü!

İstanbul’un batı yakasında büyük bir deprem olacak

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem 1999 depreminin ardından en büyük paniğe sebep oldu. İnsanlarda büyük bir deprem olacak mı korkusu yarattı.

İstanbul’un batı yakasında büyük bir deprem olacak

İstanbul'da meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem 1999 depreminin ardından en büyük paniğe sebep oldu. İnsanlarda büyük bir deprem olacak mı korkusu yarattı.

27 Eylül 2019 Cuma 11:16
İstanbul’un batı yakasında büyük bir deprem olacak

Hollandalı Frank Hoogerbeets, daha önceki tahminlerinin doğru çıkması ile kendinden bahsettirmişti.

"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Frank Hoogerbeets, İstanbul depremi ile alakalı olarak açıklamada bulundu ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' Şeklinde ifadeler kullandı.

 Marmara Denizi'nde 20 küsür senedir küçük depremler meydana geldiğini vurgulayan Frank Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir depremin meydana gelmesini beklediğini söyledi.

.

Son Güncelleme: 27.09.2019 11:18
Anahtar Kelimeler:
DepremIstanbulFrank HoogerbeetsIstanbul DepremIstanbul Marmara DepremiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son dakika! İstanbul'da bazı okullar tatil edildi
Son dakika! İstanbul'da bazı okullar tatil edildi
İstanbul'da Deprem! Büyük Marmara Depremi mi Geliyor?
İstanbul'da Deprem! Büyük Marmara Depremi mi Geliyor?
İstanbul’da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı
İstanbul’da Deprem Oldu! AFAD Açıkladı

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim