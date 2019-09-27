İstanbul’un batı yakasında büyük bir deprem olacak

Hollandalı Frank Hoogerbeets, daha önceki tahminlerinin doğru çıkması ile kendinden bahsettirmişti.

"İSTANBUL'UN BATI YAKASINDA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK"

Frank Hoogerbeets, İstanbul depremi ile alakalı olarak açıklamada bulundu ''Dün baktığımızda 4.9 oldu bugün baktığımızda ise 5.7 şiddetinde oldu. Bu kesinlikle daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. Bir açıdan baktığınızda gerçekten şanslı hissedebiliriz kendimizi, çünkü bu bizim için bir uyarı niteliğinde. Peki, önümüzdeki günlerde bizi neler bekliyor? Bunu söylemek oldukça güç. Belki önümüzde 6 veya 7 büyüklüğünde depremler olabilir. Ama bu 1 yıl da 10 yıl da alabilir.'' Şeklinde ifadeler kullandı.

Marmara Denizi'nde 20 küsür senedir küçük depremler meydana geldiğini vurgulayan Frank Hoogerbeets, İstanbul'un Batı yakasında büyük bir depremin meydana gelmesini beklediğini söyledi.

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