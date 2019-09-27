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Son dakika! İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

Alınan bilgilere göre İstanbul'da 9 ilçede 55 okul inceleme altına alındı,14 okul bir günlüğüne tatil edildi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği öğrenildi.

Son dakika! İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

Alınan bilgilere göre İstanbul'da 9 ilçede 55 okul inceleme altına alındı,14 okul bir günlüğüne tatil edildi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği öğrenildi.

27 Eylül 2019 Cuma 10:49
Son dakika! İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

Alınan bilgilere göre İstanbul'da 9 ilçede 55 okul inceleme altına alındı,14 okul bir günlüğüne tatil edildi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği öğrenildi.

 İstanbul'da bazı okulların tatil edildiği öğrenildi.  Valilik tarafından hangi okulların tatil edildiği açıklandı.

İstanbul Valiliği tarafından detaylı teknik inceleme yapılmasını istediği 14 okulda okulların tatil edildiği duyuruldu.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" şeklinde ifadeler kullanıldı.

İŞTE İSTANBUL'DA TATİL EDİLDİĞİ DUYRULAN OKULLARIN LİSTESİ

Sultangazi

İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu

Gaziosmanpaşa

Vefa Poyraz Anadolu Lisesi

Bahçelievler

Rehberlik ve Araştırma Merkezi

Yenibosna Ortaokulu

Büyükçekmece

Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu

Silivri

Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu

Arnavutköy

Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu

Küçükçekmece

Tahsin Banguoğlu İlkokulu

Nergiz Anaokulu

Atatürk Kız MTAL

Kanarya Ortaokulu

Maltepe

Halit Armay Anadolu Lisesi

Çatalca

Arif Nihat Asya MTAL

TEKİRDAĞ

Son Güncelleme: 27.09.2019 10:52
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