Son dakika! İstanbul'da bazı okullar tatil edildi

Alınan bilgilere göre İstanbul'da 9 ilçede 55 okul inceleme altına alındı,14 okul bir günlüğüne tatil edildi. Tekirdağ'ın Marmara Ereğli ilçesi genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği öğrenildi.
İstanbul'da bazı okulların tatil edildiği öğrenildi. Valilik tarafından hangi okulların tatil edildiği açıklandı.
İstanbul Valiliği tarafından detaylı teknik inceleme yapılmasını istediği 14 okulda okulların tatil edildiği duyuruldu.
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hasar ihbarında bulunulan (55) okulumuzun tamamı kontrol edilmiş, detaylı teknik inceleme yapılması öngörülen (14) okulumuzda bugün (1 gün süreyle) aşağıda belirtilen okullarımızda eğitim-öğretime ara verilmiştir. Belirtilen okullar haricindeki (7046) okulumuzda, eğitim-öğretime ara verilmesini gerektiren herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır" şeklinde ifadeler kullanıldı.
İŞTE İSTANBUL'DA TATİL EDİLDİĞİ DUYRULAN OKULLARIN LİSTESİ
Sultangazi
İstiklal İlkokulu, İstiklal Ortaokulu
Gaziosmanpaşa
Vefa Poyraz Anadolu Lisesi
Bahçelievler
Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Yenibosna Ortaokulu
Büyükçekmece
Mimar Sinan İlkokulu ve Ortaokulu
Silivri
Prof. Dr. Besim Üstünel Anaokulu
Arnavutköy
Şehit Er Tuncer Türkan Ortaokulu
Küçükçekmece
Tahsin Banguoğlu İlkokulu
Nergiz Anaokulu
Atatürk Kız MTAL
Kanarya Ortaokulu
Maltepe
Halit Armay Anadolu Lisesi
Çatalca
Arif Nihat Asya MTAL
TEKİRDAĞ