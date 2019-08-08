SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

İzmir Seferhisar ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem vatandaşlar tarafından hissedildi ve korkuya sebep oldu.

Kentin tamamında hissedilen ve korkuya sebep olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KUŞADASI KÖRFEZİ'NİN 8,19 KM AÇIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde depremin meydana geldiği duyurdu.İzmir genelinde ve ilçelerinde hissedilen deprem paniğe sebep oldu.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok