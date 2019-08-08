Galeriler Videolar Yazarlar
EKONOMİ GÜNCEL SPOR MAGAZİN EĞİTİM DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ
BİST
99405
ALTIN
264.376
DOLAR
5.4853
STERLİN
6.5926
EURO
6.1516
Mide Balonu Nedir? Mide balonu nasıl takılır?
Alışverişin Yeni Hali
Alışverişin Yeni Hali
Türkiye, Ölümlü Trafik Kazası Sayısında Avrupa’da Birinci
Trafik Kazası Tazminatı
PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor
Playspor Çok Yakında

SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:19
SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

SON DAKİKA: İzmirde korkutan deprem!

İzmir Seferhisar ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, deprem vatandaşlar tarafından hissedildi ve korkuya sebep oldu.

 Kentin tamamında hissedilen ve korkuya sebep olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 KUŞADASI KÖRFEZİ'NİN 8,19 KM AÇIĞINDA GERÇEKLEŞTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) İzmir'in Seferihisar ilçesinde yerin 18 kilometre derinliğinde depremin meydana geldiği duyurdu.İzmir genelinde ve ilçelerinde hissedilen deprem paniğe sebep oldu.

İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı yok

Anahtar Kelimeler:
DepremIzmirKuşadası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Flaş! Fransa'da bir şahıs Cami önündekileri otomobille ezmeye çalıştı!
Flaş! Fransa'da bir şahıs Cami önündekileri otomobille ezmeye çalıştı!
Akıncı Üssü İddianamesi Hazır! Darbenin İlk İki İsmi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz
Akıncı Üssü İddianamesi Hazır! Darbenin İlk İki İsmi Adil Öksüz ve Kemal Batmaz
Kahramanmaraş'ta Deprem!
Kahramanmaraş'ta Deprem!

banner8

banner37

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Firmalar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Vatandan Haber

    vatandanhaber.com

    02122170664

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim