Teröristlerden Kanlı Saldırı! 2 Askerimiz Şehit Düştü

Milli Savunma Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamada Irak’ın kuzeyinde 23 Eylül 2019 ‘da, ikmal konvoyunun geçiş yaptığı sırada PKK’lı terör örgütü üyeleri tarafından daha evvelden bölgeye yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi ile birlikte iki kahraman türk askerinin şehit olduğu ifade edildi. Bölgedeki operasyonlara devam edildiği bildirildi. Şehitlerin ailelerine bağ sağlığı dilendi.

31 yaşındaki Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hayatını sürdürmekte olan ailesine kötü haber ulaştırıldı. Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve askeri yetkililer, hain saldırıda şehit düşen askerin baba evine giderek, şehidin ailesine acı haberi ulaştırdı. Şehit Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk'ün baba ocağının yer aldığı sokağa Türk bayrakları asıldığı belirtildi.

Hayatını kaybeden 26 yaşındaki Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in acı haberi, Antalya Serik yaşayan ailesine ulaştırıldı. Servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen baba Ali Dinçer ile anne Zübeyde Dinçer'e evlatlarının şehit düştüğü bildirildi. Şehidin ailesinin yaşadığı eve, Türk bayrağı asıldı.Sokağa taziye çadırları kuruldu. Evli ve 6 aylık kız babası olduğu öğrenilen şehit Fikret Dinçer'in, önümüzdeki hafta kız kardeşinin düğünü katılmak için ilçeye gelmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildiği ifade edildi.

Kanlı saldırıda şehit düşen Piyade Teğmen Fikret Dinçer'in, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı olan Dönüklü Mahallesine kayıtlı olduğu belirtildi.