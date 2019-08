Ali Koç'tan Transfer Sözleri

"Transferler Gelecek"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç kulübün resmi dergisi olan Fenerbahçe Dergisinde başkanın transfer açıklamaları da yer buldu. Yeni sezonla ilgili gelişmeleri, transfer gündemini, takımın durumu gibi konuları Fenerbahçe Dergisine değerlendiren Koç, finansal fair play doğrultusunda, önümüzdeki günlerde gereken hamleleri yapacaklarını açıkladı.

Koç: Son Aşamaya Gelen Transferler Var

Bazı oyuncuların transsferini bitirme noktasında olduklarını belirten Ali Koç, transferlerin biter bitmez açıklanacağını söyledi. Başkan Ali Koç " Kadromuzu tam olarak hazır ve eksiksiz duruma getirmek için ise hocamızın istediği isimler üzerinden görüşmelerimiz son bulma aşamasına gelmiştir. Görüşmelerin tam olarak sonuçlanmasının ardından camiamıza gerekli bilgilendirmeleri art arda yapıyor olacağız." sözlerini kaydetti.

Kulübün finansal durumunu göz önünde bulundurarak hareket ettiklerini açıklayan Ali Koç açıklamasında " Bu kapsamda camiamıza şunu iletmem gerekir ki, transfer sürecimiz ilk günden beri tasarlanmış olan planlamalarımız ile devam etmekte olup, birçok farklı finansal etken ve kısıtlamalara bağlı olarak titizlikle ilerletilmektedir. Kulübümüz için en efektif adımları atmaya çalıştığımız bu alanda, transferin son gününe kadar, en başta planladığımız şekilde, alınacak sonuçlardan bağımsız olarak çalışmalarımız devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

"Hedeflerimiz Uzun Vadeli, Kaos Tuzağına Düşmeyin ..."

Başkan Ali Koç, yapılanma hedeflerinin uzun vadeli olduğunu belirtti ve camianın kulübü kaos ortamına çekmek isteyenlere izin vermemelerini takıma destek olmaları gerektiğini şu sözlerle belirtti ;

"Göreve başladığımız ilk günden bugüne söylediğim gibi en büyük hedefimiz; uzun vadeli bir yapılanmayla camiamızın gurur duyacağı bir Fenerbahçe yaratmak. Bizler sorumluluğumuzun bilincinde olarak büyük emekler ve fedakârlıklarla çalışmalarımızı yürütürken sosyal medyada, basında sundukları bilinçli olumsuzluk ve umutsuzluk mesajları ile Fenerbahçe’yi kaos ortamına çekmek isteyenlerin farkında olduğumuzu daha evvel de ifade etmiştim.



Fenerbahçe camiası, bilinçli bir şekilde ortaya konan bu algı manipülasyonlarını fark edip bunun parçası olmayacak kadar farkındalığı yüksek ve her şeyden önemlisi aidiyet duygusuna sahip bir topluluktur.

Taraftarlarımız Fenerbahçe’nin başta futbol olmak üzere tüm branşlarda mücadele vereceği yeni sezonda, isim, sonuç ayırt etmeksizin, iyi günde kötü günde takımlarımıza destek olmalı, Fenerbahçe aidiyetinin her zaman her şeyin üzerinde olduğunu unutmamalıdır. "