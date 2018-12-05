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Aykut Emre Yakut’tan Van Basten Golü

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur ilk karşılaşmasında Sivas Belediyespor evinde Süper lig temsilcisi Trabzonspor'u ağırladı.

Aykut Emre Yakut’tan Van Basten Golü

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur ilk karşılaşmasında Sivas Belediyespor evinde Süper lig temsilcisi Trabzonspor'u ağırladı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 12:56
Aykut Emre Yakut’tan Van Basten Golü

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur ilk karşılaşmasında, Sivas Belediyespor ve Trabzonspor, Muhsin Yazıcıoğlu Stadyumunda karşı karşıya geldi. Maçın 67. dakikasında Van basten’i aratmayacak bir gol atarak takımına beraberlik golünü kazandırırken maç bu gol ile 2-2 berabere bitti. 9. dakikada Sivas Belediyespor'dan Alpay Koçaklı takımını 1-0 öne geçirirken, 45+1. dakikada Trabzonspor Mucit Hüseyni Trabzonspor'a beraberlik golünü getireren soyunma odasına 1-1 gidilmesini sağladı. İkinci yarı başlar başlamaz Trabzonspor golü buldu. 46. dakikada Abdülkadir Parmak takımını öne geçiren golü attı. Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Sivas Belediyespor'dan Aykut Emre Yakut attığı harika golle takımına beraberiği getirdi.

İşte Sivas Belediyesporlu oyuncu Aykut Emre'nin golü.

https://www.youtube.com/watch?v=CK-toDXfDKM

Son Güncelleme: 05.12.2018 13:21
Anahtar Kelimeler:
Van BastenAykut EmreAykut Emre YakutSivas BelediyesporTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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