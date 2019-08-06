Beşiktaş'ta bir şok daha

Sakatlık belası Beşiktaş'ın peşini bırakmıyor. Başarılı takımda, Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan, Medel, Burak ve Necip'in ardından Karius da sakatlandı.

Beşiktaş, Loris Karius'la ilgili tetkiklerden sonra ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde ikinci derecede zorlanma tespit edildiğini ve deneyimli kalecinin tedavisine başlandığını açıkladı.

İlk bilgilere göre Alman kalecinin 1 ay yeşil sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Siyah-Beyazlı ekipten gelen açıklama şu şekilde:

"Futbol Takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının devre arasında sol baldır adalesinde sertlik hissettiği için oyundan çıkarılan kalecimiz Loris Karius’un yapılan fizik muayene ve Almanya’da çekilen MR sonucuna göre ön üst baldır (rectus femoris) adalesinde grade 2 zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

SAKATLARIN SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Başarılı kaleci Loris Karius'tan sonra Beşiktaş ekibinin sakat sayısı 9'a ulaştı. Daha önce Atiba, Roco, Dorukhan, Ljajic, Gökhan, Medel, Burak ve Necip çeşitli nedenlerden ötürü takımdan uzak kalmıştı.