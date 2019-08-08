Falcao'dan cimbombom paylaşımı!

Galatasaray taraftarının yolunu gözlediği Kolombiyalı golcü Falcao,instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferin tamamen bittiği haberini müjdelemiş oldu.

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Radamel Falcao, instagramdan yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarı heyecanlandırdı.

Kolombiyalı golcü, Fernando Muslera'nın Instagram'dan Süper Kupa zaferi için yaptığı paylaşımın altına "Cimbombom" şeklinde yorum bıraktı.

MUSLERA'DAN CEVAP

Başarılı kaleci, Falcao'nun yaptığı yoruma karşılık olarak "Galatasaray'a gel idol" diyerek cevap verdi. Donk ise, "Gel, 1 hafta sonra lig başlıyor" dedi.