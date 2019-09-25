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Falcao’nun F.Bahçe'ye Karşı İlk Derbisi! Heyecan Dorukta

Bu haftayı Yeni Malatyaspor beraberliği ile noktalayan Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takımda ilk kez derbi heyecanını yaşayacak olan Radamel Falcao, Fransa ve İspanya’da oynadığı 30 büyük maçta 17 gol attı.

Falcao’nun F.Bahçe'ye Karşı İlk Derbisi! Heyecan Dorukta

Bu haftayı Yeni Malatyaspor beraberliği ile noktalayan Galatasaray Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor. Sarı kırmızılı takımda ilk kez derbi heyecanını yaşayacak olan Radamel Falcao, Fransa ve İspanya’da oynadığı 30 büyük maçta 17 gol attı.

25 Eylül 2019 Çarşamba 10:47
Falcao’nun F.Bahçe'ye Karşı İlk Derbisi! Heyecan Dorukta

 Bu haftayı Yeni Malatyaspor beraber kalarak sonlandıran Galatasaray   Fenerbahçe derbisine çıkacak. Sarı kırmızılı takımda ilk kez derbi heyecanını yaşayacak olan Radamel Falcao, Fransa ve İspanya’da oynadığı 30 büyük maçta 17 gol attı.

 Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda maç yaptığı Yeni Malatyaspor ile son dakikalarda yediği gol sonrası berabere kalan Galatasaray cumartesi günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.

 Galatasaray’ın Kolombiyalı yıldız oyuncusu Falcao, Galatasaray formasıyla ilk kez derbiye çıkacak. Yıldız golcü Falcao Fenerbahçe’ye karşı Galatasaray'ın en büyük silahı.

 Bilindiği üzere Falcao büyük maçlarda çok farklı ve verimli bir oyun çıkarıyor. Deneyimli forvet oyuncusu, İspanya ve Fransa'da olmak üzere toplam 30 büyük maça çıktı. Kolombiyalı yıldız golcü Falcao İspanya'da Atletico Madrid, Fransa'da ise Monaco formasını giymişti.

Fransa'da PSG, Lyon ve Marsilya’ya karşı oynadığı 23 maçta 12 gole imza attı. La Liga'da Barcelona ve Real Madrid'e karşı mücadele etti ve bu maçlarda takımına 5 gollük bir katkı sağladı.

Son Güncelleme: 25.09.2019 10:52
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