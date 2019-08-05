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Fatih Terim, Emre'yi beğendi

Fatih Terim, Emre'yi beğendi

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:42
Fatih Terim, Emre'yi beğendi

Panathinaikos maçında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyen Emre Mor'la özel görüşme yapan Fatih Terim, Mor'a eksikliklerini ve artılarını anlattı.

Celta Vigo'dan kiralanan Emre Mor,Galatasaray'a çabuk uyum sağladı.

Panathinaikos maçında ilk kez forma giyen futbolcu,performansı ve özellikle yaptığı driplinglerle taraftardan alkış aldı.

Maç sonu taraftara üçlü çektiren genç oyuncuyla özel görüşme yapan Fatih Terim, tespit ettiği eksiklikleri genç oyuncuyla paylaştı.

Terim, "Aferin oğlum süper başlangıç yaptın. Bazı konularda eksiklerin var. Biraz daha takım arkadaşlarınla ortak hareket etmelisin. Ancak moralini bozma, birlikte bunları gidereceğiz" dediği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
EmremorFatihterimGalatasarayGsTransfer
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