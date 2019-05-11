Fener OL Kampanyasına Büyük Destek

Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan tarihinde kulübe mali destek sağlamak amacıyla “Fener Ol” kampanyası ile büyük bir dava başlattı. Birçok taraftarın ve iş adamlarının yoğun ilgi göstererek bağışlar yaptığı kampanya, Fenerbahçe’nin yalnız olmadığını herkese göstermiş oldu. Başta kulüp başkanı Ali Koç olmak üzere, ülkenin birçok noktasından gönüllüler kampanyaya dahil oldular.

FB TV’de yapılan 3,5 saatlik yayın süresinde ise canlı bağlantılarla birlikte kampanyaya katılan gönüllü sayısının 400 bini geçtiği öğrenildi. Kampanya neticesinde toplanmış olan rakamın 15 milyon Euro, dolar bazında ise 17 milyon Dolar olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ise; taraftarın kampanyaya göstermiş olduğu ilgiden memnun olduğunu dile getirdi. Koç; “Yükümlülüklerimizi yerine getirmek için bu başarı bizi oldukça rahatlatacak ve böylelikle Avrupa kupalarına katılma hakkımızı da korumuş olacağız.” dedi.

“Fener Ol” kampanyasına bağış yapan başlıca kişiler;

• Saran Holding – Sadettin Saran: 1 milyon TL

• Koç Željko Obradović: 600 bin TL

• Yönetmen Murat Şeker: 500 bin TL

• YDA Group –Hüseyin Arslan: 500 bin TL

• Konya Siyah Çoraplılar Derneği: 500 bin TL

• Completo Group – Murat Kapki & Samet Güzel: 250 bin TL

• Han Group – Olgun Aydın: 150 bin TL

• Mehmet Okur: 40 bin TL