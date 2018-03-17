Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ?

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray büyük derbide bu akşam karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe-Galatasaray maçında Bülent Yıldırım düdük çalacak. Ekrem Kan ve Kemal Yılmaz’ın yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Ümit Öztürk.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet 17 Ocak 1909 yılında Papazın Çayırı’nda oynanan müsabaka ile başladı. 109 yıllık dostlar, yarın oynanacak maçla tekrar karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde geride kalan 25 haftada sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik sonucunda topladığı 53puanla lider konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler ise 13 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 8 beraberlikle aldığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 berabere sona erdi.

İki takım toplamda 387. kez karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda sarı-lacivertlilerin 146’ya 123 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 117 maç ise berabere bitti.

6 YIL SONRA TARİHİ TESADÜF

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında yarın oynanacak olan derbi 6 yıl sonra aynı gün ve aynı teknik direktörlerle oynanacak.

6 sene önce yine Aykut Kocaman ve Fatih Terim’in takımların başında olduğu 17 Mart 2012’de oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi 2-2 beraberlikle sonuçlanmış ve maçı da Bülent Yıldırım yönetmişti. Müsabakada sarı-lacivertliler Mousa Sow ve Alex de Souza'nın golleri ile 2-0 öne geçerken, sarı-kırmızılılar ise Johan Elmander ve Hakan Balta'nın golleri ile skoru 2-2 yapmıştı.

O maçta forma giyen Volkan Demirel, Fernando Muslera, Hakan Balta ve Selçuk İnan yarın oynanacak olan müsabakada da takımlarının kadrosunda yer alıyor ve teknik direktörlerinin şans vermesi halinde sahadaki yerini alacak.