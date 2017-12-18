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Fenerbahçe Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, bu akşam Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, biletlerin çoğu tükenmiş durumda.

Fenerbahçe Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe, bu akşam Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Maça taraftarlar yoğun ilgi gösterirken, biletlerin çoğu tükenmiş durumda.

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:32
Fenerbahçe Kardemir Karabükspor'u Ağırlıyor

Fenerbahçe son haftalardaki çıkışını devam ettirmek için evindeki Spor Toto Süper Lig 16. hafta maçında Kardemir Karabükspor'u ağırlıyor. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği karşılaşma saat 20:00'da Bein Sport 77. kanaldan canlı yayınlanacak. Aykut Kocaman'ın maça Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skirtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Josep de Souza, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Aatıf, Giuliano, Janssen (Soldado) 11'i ile maça başlaması bekleniyor.

2 farklı galip gelmesi halinde Medipol Başakşehir'in ardından sıralamada ikinciliğe yükselerek ezeli rakibi Galatasaray'ın üzerine çıkacak. Şimdiye dek iki takım arasında oynanan 18 maçın 13'ünü Fenerbahçe kazanırken, Karabük 4 kez kazanma başarısı gösterdi. 1 maç ise eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe, kendi evinde oynadığı 9 maçta 8 galibiyet elde ederken 1 maçı Karabükspor kazanmıştı. 

Fenerbahçe ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 5 galibiyet 3 beraberlik aldı. Fenerbahçe galip gelmesi durumunda, üst üste 6 ncı maçından da üç puanla ayrılarak zirve yolunda önemli bir başarı elde etmiş olacak.

Son Güncelleme: 18.12.2017 13:07
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe-Kardemir KarabükSporFutbolFenerbahçeKardemir Karabük
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