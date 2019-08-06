Fenerbahçe Sinan Güler'le devam etmeme kararı aldı

Fenerbahçe Beko, yeni sezon için kadro planlamasını yaparken tecrübeli oyuncu Sinan Güler'le devaam etmeme kararı aldı.

Fenerbahçe resmi sitesinde yaptığı açıklamada 2 senedir anlaşmaları süren deneyimli oyuncuyla karşılıklı olarak sözleşmesini fesh ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklama:

"Yeni sezon kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko, Sinan Güler ile karşılıklı olarak anlaşmış ve taraflar arasındaki sözleşmenin üçüncü yıl opsiyonunun kullanılmaması kararı alınmıştır" denildi.

2 SEZON OYNADI

"Fenerbahçe Beko'ya 2017-2018 sezonunda transfer olan Sinan Güler, formamızı giydiği iki sezon boyunca yeteneği, tecrübesi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlamıştır. Çubuklu formaya en iyi şekilde hizmet eden Sinan Güler'e, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz" açıklaması yapıldı.