Fenerbahçe TV'nin sunucusu Dilay Kemer,tekrar kansere yakalandı.

Kan kanseri olan FB TV'nin başarılı sunucusu Dilay Kemer,ilik nakli olup sağlığına tekrar kavuştuğu haberini twitter hesabından yayınlayan Kemer, tam hastalığı geçmişken tekrar kansere yakalandığını duyurdu.

Başarılı sunucu haberi şu sözlerle açıkladı:

"EN BÜYÜK KORKUM GERÇEĞİM OLDU"

Futbolseverlerin seferberlik başlattığı güzel sunucu dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Sevgili arkadaşları, maalesef en büyük korkum gerçeğim oldu. Nereden başlayacağımı nasıl anlatacağımı bilmiyorum... Hastalığın başlamasının 1. yılında, ilik nakli oluşumun 6. ayında maalesef bu bela geri geldi, yani nakil her zaman %100 çözüm olamıyormuş kötü bir tecrübeyle öğrendik. Denemeye değer ufak bir ihtimal daha doğdu, şimdi onun peşinden gideceğim... Yalan yok, çok üzgünüm ve çok korkuyorum... Şimdi her zamankinden daha çok desteğe ve duaya ihtiyacım var, lütfen esirgemeyin. Sizi seviyorum"