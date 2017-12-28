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Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik
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Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik

Feneryum, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton mağazasının alt katında kurulumu yapılan, Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü’nde çocuklarımız için yılbaşına özel etkinlik yapıldı.

Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik

Feneryum, Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton mağazasının alt katında kurulumu yapılan, Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü’nde çocuklarımız için yılbaşına özel etkinlik yapıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:39
Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Fenerium mağazasının alt katında yer alan Düşyeri Deneyim Kulübü’nde yapılan bu güzel organizasyona Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ve kızları Yaz ile birlikte katıldılar. Ayrıca Fenerbahçe kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ile birlikte,  Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve sanatçı Kıraç da organizasyonda hazır bulundu.



Geleceğimize yön verecek olan çocuklarımız için hazırlanan yılbaşı organizasyonunda özel olarak hazırlanan sahne gösterileri katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Yılbaşı pastasının da kesildiği etkinlikte Başkanımız, Düşyeri etkinlik alanında bulunan yazı duvarına, “Yeni yıl ülkemize barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun” yazdı.



Organizasyon çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

gonca yıldırım

Aziz yıldırım, Mümtaz karakaya, kıraç

MÜMTAZ KARAKAYA

Aziz yıldırım, Mümtaz karakaya

Son Güncelleme: 28.12.2017 09:58
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKıraçAyşe şule BilgiçTamer YelkovanGonca YıldırımAziz YıldırımFeneryumFenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim KulübüMümtaz Karakaya
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