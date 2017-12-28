Feneryum Bünyesinde, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nden Yılbaşına Özel Etkinlik

Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Maraton Fenerium mağazasının alt katında yer alan Düşyeri Deneyim Kulübü’nde yapılan bu güzel organizasyona Fenerbahçe kulübü başkanı Aziz Yıldırım, eşi Gonca Yıldırım ve kızları Yaz ile birlikte katıldılar. Ayrıca Fenerbahçe kulübü Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, Fenerium Genel Müdürü Mümtaz Karakaya ile birlikte, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve sanatçı Kıraç da organizasyonda hazır bulundu.





Geleceğimize yön verecek olan çocuklarımız için hazırlanan yılbaşı organizasyonunda özel olarak hazırlanan sahne gösterileri katılımcıların büyük beğenisini kazandı. Yılbaşı pastasının da kesildiği etkinlikte Başkanımız, Düşyeri etkinlik alanında bulunan yazı duvarına, “Yeni yıl ülkemize barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun” yazdı.





Organizasyon çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.