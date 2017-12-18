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Galatasaray'da Igor Tudor Devri Bitiyor

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi bitiyor. Başkan Dursun Özbek'in bugün saat 14:00'da olağan üstü toplantı talebi üzerine Florya Metin Oktay Tesislerinde yönetim bir araya geliyor.

Galatasaray'da Igor Tudor Devri Bitiyor

Galatasaray'da Igor Tudor dönemi bitiyor. Başkan Dursun Özbek'in bugün saat 14:00'da olağan üstü toplantı talebi üzerine Florya Metin Oktay Tesislerinde yönetim bir araya geliyor.

18 Aralık 2017 Pazartesi 12:51
Galatasaray'da Igor Tudor Devri Bitiyor

Karabükspor'dan olaylı bir biçimde büyük ümitlerle takımın başına getirilen Igor Tudor, yapılan süper transferler ile takviye edilen Galatasaray lig başlamadan avrupa kupasına erken veda ettiğinde sesler yükselmeye başlamıştı. Ligin başlaması ile saldırgan bir yapıya bürünen Galatasaray, puan farkının açılarak gitmesi ile taraftarın gönlünde taht kurmuştu. Ancak son haftalardaki yaşanan puan kayıpları ile son damla taştı.

Dün deplasmanda oynanan Yeni Malatyaspor maçından alınan 2-1 lik mağlubiyet, liderliğin Başakşehir'e kaptırılması ile taraftarlar iyice tepki göstermeye başladı. Bugün Fenerbahçe'nin lig sonuncusu, teknik direktörü istifa etmiş ve en önemli 5 oyuncusu kadroda yer almayan Kardemir Karabükspor'u 2 farklı yenmesi halinde üçüncülüğe gerileyecek Galatasaray'da işler hiçte iyi gitmiyor. Başkan Dursun Özbek'in yakın çevresine Tudor ile yolların ayrılacağı sinyalini vermesi, tüm gözlerin bugün 14:00'da yapılacak toplantıya çevrilmesine sebep oldu.

Galatasaray'da yeni teknik direktörlüğe milli takımdan ayrılan Fatih Terim'in getirilmesi bekleniyor. Fatih Terim, Galatasaray'a gelmesi halinde sadece Teknik Direktör olarak değil, Sportif Direktör olarak gelmesi bekleniyor.

Son Güncelleme: 18.12.2017 13:08
Anahtar Kelimeler:
Dursun özbekFutbolSporIgor TudorGalatasaray
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