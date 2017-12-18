Galatasaray'da Laurent Blanc Gündemi!

Son olarak Yeni Malatyaspor karşısında 2-1’lik bir mağlubiyet sonrasında Galatasaray Igor Tudor’un görevine son verdi. Yeni teknik direktör için en güçlü aday Fatih Terimdi. Ama gözler yabancı alternatifleride merak ediyordu. Bunlardan birisi de son olarak PSG’yi çalıştıran Laurent Blanc. Özel bir gazeteye verdiği röportajda 52 yaşındaki isim teknik direktörlüğe tekrar geri dönmek istediğini açıkladı.

GERİ DÖNMEK İÇİN HAZIRIM!

Gelen teklifleri incelik ve büyük bir titizlikle değerlendirdiğini belirten Blanc çalışmak istediğini belirterek rahatlıkla görev alabileceğini röportajda belirtti. Seçenekleri iyi değerlendirmeye çalıştığından bahseden Blanc kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağından beklediği şartlar sağlandığında teknik direktörlüğe geri dönmek için hazır olduğunu açıkladı.

HANGİ TEKLİFLERİ REDDETTİ?

Özellikle yabancı takımlardan gelen teklifleri reddettiğini belirten Blanc, Fransa’dan ise hiç teklif almadığını söyledi. Blanc, Galatasaray’ın ismini vermezken takımlardan birinin sarı kırmızılı ekip olduğu tahmin ediliyor. Son olarak ABD Milli Takımı’ndan kendisine bir teklif geldiğini söyleyen Fransız teknik adam, ‘’Kabul etmedim. Kendi ülkem olmadığı sürece milli takımı yönetmek bana göre değil. O yüzden kabul etmedim’’ diye konuştu.