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Kjaer Fener'e Doğru !

Kjaer Fener'e Doğru !

Kjaer Fener'e Doğru !

Kjaer Fener'e Doğru !

09 Ağustos 2019 Cuma 14:40
Kjaer Fener'e Doğru !

Kjaer Fener'e Doğru !

Kjaer Transferi Bitmek Üzere

Yeni sezonun açılışının yaklaşmasyla birlikte transferler arayışlarına hız veren Fenerbahçe, Zanka'nın ardından bir diğer Danimarkalı, eski oyuncusu Kjaer'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı lacivertli ekibin eski oyuncusuyla anlaşacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. İspanya basınında çıkan haberlere göre, Endülüs ekibi Sevilla'da beklenen performansı veremeyen Kjaer'in yollanmasına kesin gözüyle bakılıyor. İspanyol Estadio Deportivo gazetesinde çıkan habere göre, Kjaer'e gelen teklifler arasında en ciddi teklifi Fenerbahçe yapmış bulunuyor. Stoper bölgesinde fazlaca oyuncu bulunması nedeniyle gözden düşen Kjaer'i göndermesi beklenen Sevilla ile sarı lacivertli ekibin satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği, transferin bu hafta içerisinde sonuçlanacağı iddia edildi. 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFenerKjaer
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