Kolombiya Basınından Galatasaray’a Tepki

Radamel Falcao’nun Galatasaray Yeni Malatyaspor maçında maçın bitimine son 3 dakika kala oyuna sokulması ülkesi olan Kolombiya’nın basınında sert tepki gördü.

Publimetro isimli gazete "Galatasaray'da Falcao'ya saygısızlık" şeklinde başlıklarla tepkisini belirtti.

Galatasaray'ın yoğun maç temposu sebebiyle dinlendirilen oyuncusu Radamel Falcao uzatmalarda maça dahil edildi. Bu duruma ülkesinden tepki sesleri yükseldi.

Alerta Bogato isimli internet sitesinde ise Falcao'nun yedekte tutulması ile alakalı olarak "Galatasaray'da Falcao için beklenmedik karar" şeklinde başlık atıldı.

AS Colombia'da tarafından da "Galatasaray galibiyeti kaçırdı, Radamel Falcoa sadece 3 dakika oynadı" şeklinde ifadeler kullanıldı. Galatasaray’ın yıldız ismi Radamel Falcoa’nın oyunda yer aldığı 3 dakika boyunca skorun seyrini değiştirecek bir şey yapamadığı şeklinde yazılar yazıldı.