“Kupadan Çekiliriz”

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çeşitli nedenlerle gösterilen tepkilere yenileri de ekleniyor. Son olarak Galatasaray da Türkiye Futbol Federasyonuna tepki gösterdi. Fenerbahçe derbisinin hemen ardından ağır cezalar alan Galatasaray Tahkim Kurulu’nun cezalarda indirim yapması gerektiğini dile getirmişti. Son olarak söz konusu cezalarda indirime gidilmemesi durumunda Türkiye Kupası’ndan çekilecekleri açıklandı.

Kesilen Cezalara Tepkiler Sürüyor

Bilindiği gibi Galatasaray – Fenerbahçe derbisi oldukça olaylı bir şekilde geçmişti. Derbi sonra erdi ancak halen gündemde kalmaya devam ediyor. Çünkü derbinin hemen sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) çok ağır cezalar kesti. Bu cezalar çeşitli tartışmaları da beraberinde getirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kesilen bu cezaların çok ağır olduğu yönünde yorum yapanların sayısı gün geçtikçe artmaya da devam ediyor. Sarı kırmızılı takım da bu cezaların çok ağır olduğunu belirterek Türkiye Futbol Federasyonu’nu protesto etti. Bir yandan da taraftarlardan tepkiler gelmeye devam ediyor. Tahkim Kurulu’nun cezada indirime gitmemesi durumunda tepkilerin çığ gibi büyümeye devam edeceği öngörülüyor.

Ultraslan Yönetimi Destekliyor mu?

Özel bir gazete tarafından yapılan habere göre şimdi de Ziraat Türkiye Kupası’ndan çekilmek gibi bir tepki söz konusu oluyor. Mustafa Cengiz yönetiminin bu şekilde bir protesto yapacakları özel gazetenin haberinde yer aldı. Özellikle Ultraslan taraftar grubunun da bu konuda yönetime destek verdiği belirtiliyor. Taraftarların da desteğini arkasına alan takım Tahkim Kurulu’na kesilen cezalarda indirim yapılması için başvuruda bulundu. Bu başvurunun olumlu sonuçlanmaması durumunda ise kupadan çekilme planının devreye sokulacağı belirtiliyor.

Beşiktaş Daha Önce Maça Çıkmamıştı

Aslında bu protesto şekli ülkemizde ilk kez uygulanmıyor. Daha önce de Türkiye Futbol Federasyonu benzer protestolar ile karşı karşıya kalmıştı. Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe ile olan kavgasının ardından maçın 3- 0 hükmen galip sayılacağını beliyordu. Fakat verilen karar “maç tekrarı” yönünde oldu. Bu karar siyah beyazlılar büyük tepki göstermişti. Sonrasında ise rövanş için yapılan maça çıkmamışlardı. Bu karar tarihi olarak değerlendirildi. Aslında Başkan Fikret Orman tarafından alınan karar takımın kendi camiasında da olumlu karşılanmıştı. Özellikle taraftarlar bu karar büyük destek vermişti. Galatasaray da şimdi benzer bir protesto planını hayata geçirmeye hazırlanıyor.

“Elimizde Futbolcu Kalmadı”

Galatasaray yönetimi konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı. Ancak “uzun yıllar unutulmayacak bir cevap vermeliyiz” şeklinde bir ifade kullanılmış olması bu protestonun gerçekten yapılacağı yönündeki düşünceleri de destekliyor. Konuya dair yapılan açıklamada "Sakat futbolcuların sayısının çok olması nedeniyle zaten zor günler geçiriyorduk. Bir de üzerine Ndiaye (5), Donk (6) ve Rodrigues (3) gibi kilit isimler ceza aldılar. Hocamıza 7 maç ceza verildi. Benzer nedenlerle PFDK'ya gidenler daha az ceza aldılar. Galatasaray'ın önünü kesmek isteyen çevrelere uzun yıllar unutulmayacak bir cevap vermeliyiz” ifadeleri yer adı.

Sarı Kırmızılı Takımın Kayserispor Kafilesinde Yer Alan İsimler

Bu arada Galatasaray’ın Kayserispor kafilesi de belli oldu. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Maça çıkacak takımın Kayseri’ye ulaştığı belirtiliyor. Maç kadrosunda yer alacak isimler arasında Muslera ve Mariano da var. Ayrıca Maicon, Serdar Aziz ve Ahmet Çalık da kadroda yer alacak isimler arasında yer alıyor. Bununla birlikte Selçuk İnan, Belhanda, Feghouli Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Linnes, Ömer Bayram, Onyekuru, Yunus Akgün de kadroda! Maçta Ozan Kabak, Celil Yüksel ve Muğdat Çelik de var. Kadro canlı bahis oranları konusunda da bir hareketlenmeye neden olacak mı, bilinmiyor.