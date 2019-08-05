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Lionel Messi'den kötü haber

Lionel Messi'den kötü haber

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:59
Lionel Messi'den kötü haber

Barcelona'da Lionel Messi depremi yaşanıyor.Ünlü futbolcunun geçtiğimiz günlerde antremanda sakatlandığı ve durumunun ciddi olduğu söyleniyor.Tecrübeli oyuncunun La Liga'ya dahi yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor.

İspanya'nın ve Dünya'nın ünlü futbolcusu Lionel Messi sakatlıkla mücadele ediyor.İspanya basınına yansıyan haberlerde ünlü futbolcunun ilk idmanda sakatlandığını ve durumunun ciddi olduğu söyleniyor.Barcelona ekibinin ilk tetkikleri yaptığının ve sakatlığın birinci derece olduğu belirtildi.

Sağ bacağından sakatlanan tecrübeli oyuncunun, ligin ilk haftasındaki Athletic Bilbao mücadelesini kaçırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Anahtar Kelimeler:
MessiLionelmessiBARCELONAFutbol
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