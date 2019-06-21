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PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor
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PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor

Yeni Dijital Medya Platformu PlaySpor, çok yakında yayın hayatına başlıyor.

PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor

Yeni Dijital Medya Platformu PlaySpor, çok yakında yayın hayatına başlıyor.

21 Haziran 2019 Cuma 13:23
PlaySpor Yayın Hayatına Yakında Başlıyor

Yeni Dijital Medya Platformu, PlaySpor yayın hayatına çok yakında başlıyor. Özellikle spor merkezli bir yapı benimseyen PlaySpor, Youtube, Periscope ve dijital radyo kanallarında, sektörün en önemli isimlerinin bir araya geldiği bir platform oluşturmuş durumda. Sosyal medya hesapları @playsporcom olarak belirlenmiş ve web sitesi playspor.com üzerinden faaliyet gösterecek. Çok özel programlar ve yayınlar ile geniş konuk katılımcılarında katılım sağlayacağı PlaySpor yayınları için çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenildi.

Vatandanhaber olarak PlaySpor'a yeni yayın hayatında başarılar dileriz.

Son Güncelleme: 21.06.2019 13:31
Anahtar Kelimeler:
PlaysporPlaysporcomVhmedya
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