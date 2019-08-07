Victor Ruiz İstanbul'a adımını attı

Beşiktaş'ın Villarreal'den transfer ettiği Victor Ruiz İstanbul'a adımını attı.Sağlık kontrolünden geçecek olan İspanyol stoper, daha sonra siyah-beyaz'lı ekiple imzaları atacak.

Beşiktaş, Boyd ve Douglas transferlerinin ardından Victor Ruiz'i kadrolarına kattı.

ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ

İlk önce sağlık kontrolünden geçecek olan yıldız futbolcu, daha sonra imzayı atacak.

Kariyeri boyunca Napoli, Valencia ve Villarreal gibi önemli kulüplerin formalarını giyen tecrübeli defans oyuncusu, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giydi.