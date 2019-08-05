Zanka adım adım Fener'e

Fenerbahçe Stoper Transferinde Mutlu Sona Yakın

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Zanka transferini bitirmek üzere. Eksik bölgelerine takviye yapmayı sürdüren Fenerbahçe'de stoper transferinin de çözlümesi an meselesi. Son olarak Deniz Türüç transferini bitiren sarı lacivertli ekibin yakın zamanda Zanka transferini de resmi olarak duyurması bekleniyor. Huddersfield ekibinden kesin olarak ayrılmak isteyen ve başlayan sezonda forma numarası almayı dahi reddeden 29 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias 'Zanka' Jorgensen'in de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve tarafların büyük ölçüde anlaştığı iddia ediliyor.