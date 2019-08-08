Zanka Transfer İçin İstanbul'da

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe anlaştığı Danimarkalı oyuncu Mathias 'Zanka' Jorgensen'i imza için İstanbul'a getirdi. Kulüp yöneticileri Selahattin Baki ve Damien Comolli gece saatlerinde oyuncuyu havalimanında karşıladı.

Oyuncunun bonservisi konusunda kulübü Huddersfield'la anlaşma sağlayan sarı lacivertli ekibin, oyuncuyu sağlık kontrollerinden geçirdikten sonra oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sarı lacivertli ekibin 2 milyon Euro'ya oyuncunun transferi için kulübüyle anlaştığı ve 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.